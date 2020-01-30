Карту с бесконтактной системой оплаты они нашли на улице
В посёлке Могойтуй Забайкальского края полицейские задержали подозреваемых в краже денег с банковской карты.
Сообщение об этом поступило в полицию от 45-летней местной жительницы. Стражи порядка установили, что заявительнице на телефон стали приходить смс-сообщения о снятии с её банковской карты денег на общую сумму 41 тысяча рублей. Женщина решила проверить карту, однако её не оказалось.
В ходе оперативных мероприятий был задержан местный житель и его подельница. От них получены признательные показания.
Выяснилось, что пара на улице нашла банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты, чем и воспользовались при оплате в магазинах.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за мошенничество. Забайкальцам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье пара расплачивалась чужой банковской картой
Общество, Фото:
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