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В Забайкалье пара расплачивалась чужой банковской картой

В Забайкалье пара расплачивалась чужой банковской картой
Общество,  Фото:pixabay.com
Карту с бесконтактной системой оплаты они нашли на улице

В посёлке Могойтуй Забайкальского края полицейские задержали подозреваемых в краже денег с банковской карты.

Сообщение об этом поступило в полицию от 45-летней местной жительницы. Стражи порядка установили, что заявительнице на телефон стали приходить смс-сообщения о снятии с её банковской карты денег на общую сумму 41 тысяча рублей. Женщина решила проверить карту, однако её не оказалось.

В ходе оперативных мероприятий был задержан местный житель и его подельница. От них получены признательные показания.

Выяснилось, что пара на улице нашла банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты, чем и воспользовались при оплате в магазинах.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за мошенничество. Забайкальцам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.


Забайкальский край мошенничество
 
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