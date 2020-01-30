Иркутские учёные изучают излучения дальнего космоса

Учёные Иркутского государственного университета расшифровывают информацию, которую из дальнего космоса на Землю несут сверхвысокие энергии



В ближайшее время эта работа будет проводиться, в том числе, в передовой лаборатории, которая создаётся в НИИ прикладной физики ИГУ. Выделен грант в размере 32 млн рублей (на 2020 год), сообщает пресс-служба Иркутского госуниверситета.



Учёные уверены, что информация, поступающая из дальнего космоса, поможет понять историю возникновения Вселенной, её развитие и современное состояние, сделать прогноз на будущее, а также даст понимание фундаментальных законов физики. Сегодня в Байкальском регионе эту информацию улавливают детекторы крупномасштабных астрофизических установок: гамма-обсерватории TAIGA и нейтринного телескопа Baikal-GVD.



Учёные отмечают, что современная астрофизика движется по пути организации многокомпонентных исследований, укрупнения и объединения установок, занимающихся регистрацией космического излучения сверхвысоких энергий. Для исследования механизмов, протекающих в космических ускорителях в пределах и за пределами Млечного пути, в настоящее время активно развиваются три канала регистрации: космические лучи сверхвысоких энергий, гамма-кванты и нейтрино.



— Байкальский регион в настоящее время является единственным местом в мире, где в полной мере реализуется такой подход. Здесь быстрыми темпами идут работы по увеличению эффективного объема Байкальского нейтринного телескопа Baikal-GVD, завершаются работы по вводу в строй пилотного комплекса крупнейшей в мире гамма-обсерватории TAIGA с гибридной системой детекторов на площади порядка 1 кв.км., — говорит научный сотрудник НИИ прикладной физики Иркутского государственного университета (НИИ ПФ ИГУ) Юлия Казарина.



Главным результатом эксперимента Baikal-GVD является экспериментальное доказательство возможности создания нейтринных телескопов на относительно небольших глубинах. И это доказательство получено — на сегодняшний день в режиме набора данных работает пять кластеров. Кстати, это уже послужило основой строительства нейтринных телескопов на антарктическом льду и в Средиземном море. Кроме того, важными результатами эксперимента Baikal-GVD являются ограничения на потоки новых видов элементарных частиц и результаты по поиску темной материи.



На гамма-обсерватории TAIGA учёные также получили новые данные о природе космических ускорителей, в которых частицы разгоняются до энергий в миллионы и миллиарды раз больших, чем в Большом адронном коллайдере. Это является ещё одним шагом на пути понимания структуры и процессов Вселенной, а возможно и началом новой физики, находящейся за пределами стандартной модели.



