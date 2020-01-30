В Улан-Удэ «ожил» памятник Чехову

Общество, Фото: Александра Данилова

В Улан-Удэ отметили 160 лет со дня рождения Антона Чехова



28 и 29 января в Государственном русском драматическом театре им.Н.А.Бестужева прошли показы спектакля «Вишневый сад» по мотивам пьесы Антона Чехова. Спектакли были посвящены 160-летию со дня рождения классика, сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.



Кроме показов «Вишневого сада», к юбилею со дня рождения Чехова в фойе организована выставка. В экспозицию вошли фотографии, костюмы и афиши спектаклей из репертуара Русского драматического театра, поставленных по произведениям Антона Павловича Чехова.



Таких на сцене ГРДТ было семь: «Дядя Ваня» (1952), «Иванов» (режиссёр Юрий Коршун, 1960), «Пьеса, не названная «Платонов» (режиссёр Алексей Бурков, 1982), «Чайка» (режиссёр Борис Горбачевский, 1996), «Вишнёвый сад» (режиссёр Сергей Болдырев, 2005, режиссёры Сергей Левицкий, Павел Данилов, 2019), «Три сестры» (режиссёр Анатолий Баскаков, 2011).



Каждый художник создавал своё «чеховское» настроение, находил в пьесах то, что было близко и понятно ему, поэтому все спектакли очень разные, но каждый вошёл в историю театра и оставил в ней свой след: будь то значимая актёрская работа, режиссёрское высказывание или зрительская любовь.



Заведующая музеем Лариса Золотухина провела экскурсию по экспозиции и рассказала о спектаклях по пьесам знаменитого классика, об актерах, игравших в них.



Также в дни показов спектакля «Вишневый сад» зрителей в фойе встречал сам Антон Павлович, вернее «оживший» памятник в исполнении артиста Дмитрия Тарбеева. Гости с удовольствием фотографировались с «бронзовым Чеховым».

