Дистанционный мониторинг за лесами провели в Бурятии

Подобные работы прошли в 17 регионах



В 2019 году дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов проведены на площади 35,5 миллионов гектаров. Работы проводятся в рамках государственного лесопатологического мониторинга, сообщили в Центре защиты леса Бурятии.



Дистанционные наблюдения проведены на всей запланированной площади в 17 регионах: Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия, Чеченская Республика, Республика Адыгея, Костромская, Архангельская, Астраханская, Пензенская и Саратовская области, Краснодарский и Ставропольский край, Ненецкий автономный округ. Поврежденные лесные насаждения выявлены на общей площади 5,3 миллионов гектаров, преимущественно пожары прошлых лет.



Результаты наблюдений представлены в филиалы ФБУ «Рослесозащита», которые уточнят полученные данные наземным способом.



