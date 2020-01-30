Подобные работы прошли в 17 регионах
В 2019 году дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов проведены на площади 35,5 миллионов гектаров. Работы проводятся в рамках государственного лесопатологического мониторинга, сообщили в Центре защиты леса Бурятии.
Дистанционные наблюдения проведены на всей запланированной площади в 17 регионах: Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия, Чеченская Республика, Республика Адыгея, Костромская, Архангельская, Астраханская, Пензенская и Саратовская области, Краснодарский и Ставропольский край, Ненецкий автономный округ. Поврежденные лесные насаждения выявлены на общей площади 5,3 миллионов гектаров, преимущественно пожары прошлых лет.
Результаты наблюдений представлены в филиалы ФБУ «Рослесозащита», которые уточнят полученные данные наземным способом.
Дистанционный мониторинг за лесами провели в Бурятии
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