Команда Бурятии завоевала шесть медалей
Федерация спортивной борьбы Бурятии представила видео, посвящённое выступлению сборной республики на престижном турнире Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске. В видео собраны самые яркие моменты выступления борцов. Посмотреть его можно в паблике федерации спортивной борьбы Бурятии Вконтакте.
Как сообщал «Байкал-Daily», у сборной Бурятии 6 медалей. Александр Богомоев, Балдан Цыжипов, Мария Кузнецова и Вероника Чумикова стали чемпионами, а Евгений Жербаев и Даши Шарастепанов - бронзовыми призёрами.
Богомоев назвал эту победу «самой важной в психологическом плане».
О ярких моментах сборной Бурятии на ярыгинском турнире сняли видео
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