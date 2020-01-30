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О ярких моментах сборной Бурятии на ярыгинском турнире сняли видео

О ярких моментах сборной Бурятии на ярыгинском турнире сняли видео
Общество, 
Команда Бурятии завоевала шесть медалей

Федерация спортивной борьбы Бурятии представила видео, посвящённое выступлению сборной республики на престижном турнире Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске. В видео собраны самые яркие моменты выступления борцов. Посмотреть его можно в паблике федерации спортивной борьбы Бурятии Вконтакте. 

Как сообщал «Байкал-Daily», у сборной  Бурятии 6 медалей. Александр Богомоев, Балдан Цыжипов, Мария Кузнецова и Вероника Чумикова стали чемпионами, а Евгений Жербаев и Даши Шарастепанов - бронзовыми призёрами.

Богомоев назвал эту победу «самой важной в психологическом плане». 
спорт вольная борьба
 
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