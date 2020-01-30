Состязания пройдут в рамках «Зимниады» - международного фестиваля зимних игр
С 6 по 8 марта на Байкале пройдёт «Сарминский шквал» – ежегодный зимний фестиваль активных видов спорта на льду и Байкальские забавы. Мероприятие проводится на льду Малого моря в бухте Базарной в рамках «Зимниады».
Темой фестиваля станет популяризация активных видов спорта на Байкале, в особенности катания на озёрных коньках. Желающие могут пройти тест-драйв коньков 6 или 7 марта. Во время нетворкинга у участников есть возможность заявить о себе или своём клубе и на следующий год выступить со своей темой на фестивале. Также приглашаются к сотрудничеству фотографы и музыканты.
Программа мероприятия
6 марта
18:00 – Презентация нового фильма с экстремальной гонки «Ледовый шторм-2020». Презентация клуба по катанию на озёрных коньках. Презентация озёрных коньков. Знакомство с программой на 7 марта, обзор трасс
7 марта
10:00 – Начало старта соревнований по дисциплинам коньки, велосипед
12:00 – Начало весёлых стартов
14:00 – Конкурс рисунка на льду Байкала
На протяжении всех соревнований конкурс «Фотокросс» для фотографов. Темы будут раскрыты накануне соревнований.
18:00 – Церемония награждения. Конкурс «Мисс Сарма». Торжественная концертная программа
8 марта
Свободный день. В зависимости от состояния льда и погоды пройдут мастер классы по кайтингу и ледолазание
Возрастное ограничение 0+
На льду Байкала проведут фестиваль активных видов спорта
Общество, Фото:
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