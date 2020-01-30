«Чингис Пирожков»: Бурятский артист спародировал Артура Пирожкова

Известный певец исполнил хит «Чика, чика» на бурятском языке
Певец Чингис Раднаев развеселил публику на мероприятии, исполнив песню Артура Пирожкова «Чика, чика» на бурятском языке. Видео с исполнением артиста появилось вчера в соцсетях, его посмотрели более 5 тысяч раз.
В коротком ролике видно, как люди улыбаются, хлопают и снимают артиста на телефоны. Пародия получилась весёлой и зажигательной.
«Прикольно», «Чингис Пирожков», «Здорово и весело», «Бомба», «Классно! Подача какая…», «На бурятском огонь!», - комментируют пользователи соцсетей.
Однако не все оценили пародию певца. Некоторые комментаторы раскритиковали вокалиста.
«Не очень. Своё лучше исполнил бы», «А своё то что-нибудь будет?! Местный Артур Пирожков», «Не идёт ему такое выступление, лучше в своём репертуаре петь», - написали они.
Известный певец исполнил хит «Чика, чика» на бурятском языке
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