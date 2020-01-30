«Чингис Пирожков»: Бурятский артист спародировал Артура Пирожкова

Певец Чингис Раднаев развеселил публику на мероприятии, исполнив песню Артура Пирожкова «Чика, чика» на бурятском языке. Видео с исполнением артиста появилось вчера в соцсетях, его посмотрели более 5 тысяч раз.В коротком ролике видно, как люди улыбаются, хлопают и снимают артиста на телефоны. Пародия получилась весёлой и зажигательной.«Прикольно», «Чингис Пирожков», «Здорово и весело», «Бомба», «Классно! Подача какая…», «На бурятском огонь!», - комментируют пользователи соцсетей.Однако не все оценили пародию певца. Некоторые комментаторы раскритиковали вокалиста.«Не очень. Своё лучше исполнил бы», «А своё то что-нибудь будет?! Местный Артур Пирожков», «Не идёт ему такое выступление, лучше в своём репертуаре петь», - написали они.