В Иркутской области лже-соцработник украла у пенсионерки деньги

Она обманула 82-летнюю женщину, соврав о компенсации за преклонный возраст
Сотрудники полиции по Слюдянскому району Иркутской области устанавливают личность мошенницы, которая обманом украла сбережения у 82-летней жительницы посёлка Култук.
Как выяснили оперативники, на улице у магазина к пожилой женщине подошла незнакомка и, представившись социальным работником, сообщила что в связи с преклонным возрастом ей положена компенсация.
Войдя в доверие, она проводила пенсионерку до дома, донесла сумки. Уже в квартире убедила в том, что для получения полного пакета так называемой компенсации, а именно набора лекарственных препаратов, необходим небольшой взнос. Особое внимание акцентировала на том, что в случае если лекарства не подойдут, деньги можно будет сразу вернуть.
Женщина передала лже-соцработнику свои накопления. После чего мошенница скрылась. Так и не получив препараты, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.
В настоящий момент правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание аферистки.
На вид мошеннице 40-45 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, славянской внешности. Она была одета в вязаную шапку белого цвета, пальто тёмного цвета, брюки, сапоги чёрные.
Граждан, узнавших по описанию разыскиваемую, просьба обратиться в дежурную часть ОМВД России по Слюдянскому району по телефону 8 (39544) 5-10-02, либо 102, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Известный певец исполнил хит «Чика, чика» на бурятском языке
Виновная в убийстве многодетная мать пыталась обжаловать приговор
Таким образом он хотел избежать административной ответственности
В тот же день, из другого дома, он украл книги
Бурятия, как регион неизведанный и с высоким потенциалом, также интересует опрашиваемых
Он небольшими частями скупал драгоценный металл у жителей посёлка и переплавлял его в слитки
Требуются молодые люди от 18 до 35 лет
В соревнованиях примут участие именитые спортсмены
Московское коллекторское агентство оштрафовали на 50 тысяч
Воспитанники воспитательной колонии посетили мебельную фабрику
Территория заказника относится к водосборному бассейну Байкала
В районной школе прошло профилактическое мероприятие
В нём участвуют более семи тысяч педагогов
В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела
На следующий день после убийства молодой человек вывез её тело на тачке на свалку