В Иркутской области лже-соцработник украла у пенсионерки деньги

На вид мошеннице 40-45 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, славянской внешности. Она была одета в вязаную шапку белого цвета, пальто тёмного цвета, брюки, сапоги чёрные.





Сотрудники полиции по Слюдянскому району Иркутской области устанавливают личность мошенницы, которая обманом украла сбережения у 82-летней жительницы посёлка Култук.Как выяснили оперативники, на улице у магазина к пожилой женщине подошла незнакомка и, представившись социальным работником, сообщила что в связи с преклонным возрастом ей положена компенсация.Войдя в доверие, она проводила пенсионерку до дома, донесла сумки. Уже в квартире убедила в том, что для получения полного пакета так называемой компенсации, а именно набора лекарственных препаратов, необходим небольшой взнос. Особое внимание акцентировала на том, что в случае если лекарства не подойдут, деньги можно будет сразу вернуть.Женщина передала лже-соцработнику свои накопления. После чего мошенница скрылась. Так и не получив препараты, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.В настоящий момент правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание аферистки.Граждан, узнавших по описанию разыскиваемую, просьба обратиться в дежурную часть ОМВД России по Слюдянскому району по телефону 8 (39544) 5-10-02, либо 102, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.