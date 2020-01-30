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В Иркутской области лже-соцработник украла у пенсионерки деньги

В Иркутской области лже-соцработник украла у пенсионерки деньги
Общество,  Фото:pixabay.com
Она обманула 82-летнюю женщину, соврав о компенсации за преклонный возраст

Сотрудники полиции по Слюдянскому району Иркутской области устанавливают личность мошенницы, которая обманом украла сбережения у 82-летней жительницы посёлка Култук.

Как выяснили оперативники, на улице у магазина к пожилой женщине подошла незнакомка и, представившись социальным работником, сообщила что в связи с преклонным возрастом ей положена компенсация.

Войдя в доверие, она проводила пенсионерку до дома, донесла сумки. Уже в квартире убедила в том, что для получения полного пакета так называемой компенсации, а именно набора лекарственных препаратов, необходим небольшой взнос. Особое внимание акцентировала на том, что в случае если лекарства не подойдут, деньги можно будет сразу вернуть.

Женщина передала лже-соцработнику свои накопления. После чего мошенница скрылась. Так и не получив препараты, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

В настоящий момент правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание аферистки.

На вид мошеннице 40-45 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, славянской внешности. Она была одета в вязаную шапку белого цвета, пальто тёмного цвета, брюки, сапоги чёрные.

Граждан, узнавших по описанию разыскиваемую, просьба обратиться в дежурную часть ОМВД России по Слюдянскому району по телефону 8 (39544) 5-10-02, либо 102, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.


Иркутская область мошенничество социальная поддержка
 
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