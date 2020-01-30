В Бурятии хозяйка дома зарезала гостью

Приговор вступил в законную силу.





Летом 2019 года между двумя жительницами села Багдарин Баунтовского района Бурятии во время совместного распития спиртного произошла ссора.В доме 38-летней женщины и её мужа собралась компания, в числе которой была и их знакомая. Будучи в состоянии опьянения, хозяйка дома из личных неприязненных отношений нанесла гостье ножевые ранения, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия.Приговором суда женщина признана виновной в убийстве. Её приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Женщина не согласилась с назначенным наказанием и обжаловала приговор в апелляционную инстанцию. Она просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы, указав на смягчающие наказание обстоятельства – наличие троих несовершеннолетних детей, неудовлетворительное состояние их здоровья, нуждаемость в воспитании со стороны матери.- Проверив доводы апелляционной жалобы, Верховный суд Бурятии не установил оснований для смягчения наказания и признал его справедливым, соразмерным содеянному, - сообщает пресс-служба Баунтовского районного суда.