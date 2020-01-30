Таким образом он хотел избежать административной ответственности
В Аларском районе суд вынес приговор в отношении 33-летнего ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.
Установлено, что 11 мая прошлого года мужчина, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем марки «Ниссан Тиида» в посёлке Кутулик Аларского района. При попытке сотрудников ГИБДД остановить машину, подсудимый, чтобы избежать административной ответственности, наехал на инспекторов. Таким образом мужчина причинил им телесные повреждения.
Сотрудники полиции задержали пьяного водителя на месте происшествия.
- В суде подсудимый заявил, что наезд на сотрудников совершил случайно, но суду были представлены неопровержимые доказательства, подтверждающие вину подсудимого. Суд приговорил подсудимого к лишению свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Приговор суда в законную силу не вступил.
В Иркутской области пьяный водитель наехал на инспекторов ГИБДД
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Известный певец исполнил хит «Чика, чика» на бурятском языке
Виновная в убийстве многодетная мать пыталась обжаловать приговор
Таким образом он хотел избежать административной ответственности
В тот же день, из другого дома, он украл книги
Бурятия, как регион неизведанный и с высоким потенциалом, также интересует опрашиваемых
Он небольшими частями скупал драгоценный металл у жителей посёлка и переплавлял его в слитки
Требуются молодые люди от 18 до 35 лет
В соревнованиях примут участие именитые спортсмены
Московское коллекторское агентство оштрафовали на 50 тысяч
Воспитанники воспитательной колонии посетили мебельную фабрику
Территория заказника относится к водосборному бассейну Байкала
В районной школе прошло профилактическое мероприятие
В нём участвуют более семи тысяч педагогов
В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела
На следующий день после убийства молодой человек вывез её тело на тачке на свалку