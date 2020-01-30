В Иркутской области пьяный водитель наехал на инспекторов ГИБДД

Таким образом он хотел избежать административной ответственности



В Аларском районе суд вынес приговор в отношении 33-летнего ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.



Установлено, что 11 мая прошлого года мужчина, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем марки «Ниссан Тиида» в посёлке Кутулик Аларского района. При попытке сотрудников ГИБДД остановить машину, подсудимый, чтобы избежать административной ответственности, наехал на инспекторов. Таким образом мужчина причинил им телесные повреждения.



Сотрудники полиции задержали пьяного водителя на месте происшествия.



- В суде подсудимый заявил, что наезд на сотрудников совершил случайно, но суду были представлены неопровержимые доказательства, подтверждающие вину подсудимого. Суд приговорил подсудимого к лишению свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Приговор суда в законную силу не вступил.

