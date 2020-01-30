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В Забайкалье мужчина украл кольца и нарды из незапертого дома

В Забайкалье мужчина украл кольца и нарды из незапертого дома
Общество,  Фото:pixabay.com
В тот же день, из другого дома, он украл книги

27 января с заявлением о краже имущества в полицию обратился 60-летний житель города Нерчинска Забайкальского края. Полицейским мужчина пояснил, что неизвестные украли у него из незапертого дома два обручальных кольца и нарды.

В результате расследования сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за различные преступления. От него получены признательные показания.

В дальнейшем в ходе работы с подозреваемым полицейские установили его причастность к ещё одной краже из квартиры, совершенной в этот же день.

Выяснилось, что мужчина проник в дом, разбив оконное стекло, украл книги, носимые вещи и продукты. Заявление от хозяина дома в полицию поступило позже.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Часть украденного имущества изъята и возвращена владельцам, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.


Забайкальский край кража
 
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