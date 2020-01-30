Житель Забайкалья обвиняется в незаконном обороте золота на 4 млн



В прокуратуре Забайкальского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя посёлка Вершино-Дарасунский. Он обвиняется в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов, совершённых в крупном размере.



По версии следствия, мужчина с июня 2018 года по сентябрь 2019 года в нарушение установленных правил приобретал золото небольшими партиями у жителей посёлка, которое впоследствии самостоятельно переплавил в 7 металлических слитков общей массой более 1,5 кг, в котором содержалось химически чистое золото массой свыше 1,3 кг и стоимостью 4,2 млн рублей.



С целью дальнейшего сбыта слитков в посёлке Забайкальске 10 сентября 2019 года он поместил их в автомобиль «Toyota Land Cruiser 200», однако дальнейшая его преступная деятельность была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



