Житель Забайкалья обвиняется в незаконном обороте золота на 4 млн

Он небольшими частями скупал драгоценный металл у жителей посёлка и переплавлял его в слитки
В прокуратуре Забайкальского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя посёлка Вершино-Дарасунский. Он обвиняется в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов, совершённых в крупном размере.
По версии следствия, мужчина с июня 2018 года по сентябрь 2019 года в нарушение установленных правил приобретал золото небольшими партиями у жителей посёлка, которое впоследствии самостоятельно переплавил в 7 металлических слитков общей массой более 1,5 кг, в котором содержалось химически чистое золото массой свыше 1,3 кг и стоимостью 4,2 млн рублей.
С целью дальнейшего сбыта слитков в посёлке Забайкальске 10 сентября 2019 года он поместил их в автомобиль «Toyota Land Cruiser 200», однако дальнейшая его преступная деятельность была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
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Он небольшими частями скупал драгоценный металл у жителей посёлка и переплавлял его в слитки
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