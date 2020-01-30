В Улан-Удэ стартует чемпионат ДФО по ушу



Сегодня в Улан-Удэ в Физкультурно-спортивном комплексе начинается чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по ушу-кунг-фу.



В соревнованиях примут участие именитые спортсмены – чемпионы мира, Европы и России. В столицу Бурятии приедут гости со всего Дальнего Востока, всего более 200 участников с Амурской области, Приморского и Забайкальского края, республик Саха (Якутия) и Бурятия.



По итогам соревнований будет сформирована сборная округа, которая в начале марта будет выступать на чемпионате и первенстве России в Москве, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.



Соревнования закончатся 1 февраля.



Программа соревнований:



- 30-31 января и 1 февраля - ушу-таолу и ушу-кунг-фу, начало в 10:00;



- 31 января в 14:00 - торжественное открытие соревнований, показательные выступления лучших спортсменов Дальнего Востока.

