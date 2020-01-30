Коллекторы звонили пожилой улан-удэнке 107 раз в течение 3 месяцев

Московское коллекторское агентство оштрафовали на 50 тысяч



В Бурятии московское коллекторское агентство «М.Б.А. Финансы» привлекли к административной ответственности за неправомерные действия по возврату просроченной задолженности.



С жалобой на действия коллекторов в службу судебных приставов обратилась пожилая улан-удэнка. Её кредитную задолженность банк передал по договору цессии «М.Б.А Сервисинг ЛТД», который в свою очередь заключил агентский договор с «М.Б.А. Финансы». Сотрудники агентства начали звонить женщине с требованием погасить долг.



В службе судебных приставов было проведено административное расследование в отношении коллекторского агентства «М.Б.А. Финансы». Было установлено, что с различных абонентских номеров, зарегистрированных за компанией, на телефон женщины в течении трёх месяцев поступило 107 звонков.



- Такое грубое нарушение частоты звонков послужило основанием для составления в отношении коллекторского агентства протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ и передачи для рассмотрения арбитражным судом, - сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.



Арбитражный суд Бурятии, изучив материалы дела, решил заявление службы судебных приставов удовлетворить и привлечь «М.Б.А. Финансы» к ответственности с выплатой штрафа в размере 50 тысяч рублей в качестве административного наказания.





