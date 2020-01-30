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В Забайкалье пресекли вырубку леса в границах заказника

В Забайкалье пресекли вырубку леса в границах заказника
Общество,  Фото:pixabay.com
Территория заказника относится к водосборному бассейну Байкала

В Забайкальском крае природоохранная прокуратура вскрыла факт незаконных действий арендатора по проведению сплошной рубки леса на участке, частично расположенном в границах заказника «Бунгутарский».

В местности планировалась заготовка древесины общим объёмом более 4000 кубических метров. Однако, согласно нормам лесного законодательства, сплошная вырубка леса в заказнике не допускается.

- Охраняемая природная территория относится к водосборному бассейну озера Байкал. Целями её являются сохранение естественных экосистем Забайкальского края, поддержание экологического баланса, сохранение и восстановление редких и исчезающих видов растений и животных. В заказнике обитают лось, изюбрь, косуля, кабан, кабарга, соболь, колонок и другие виды, подлежащие охране, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о признании незаконными действий юридического лица, обязании прекратить вырубку. Решением Петровск-Забайкальского городского суда требования удовлетворены в полном объёме. Судебный акт вступил в законную силу.



Забайкальский край вырубка заказники
 
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