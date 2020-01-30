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В Иркутске стартовал образовательный форум

В Иркутске стартовал образовательный форум
Общество,  Фото:pixabay.com
В нём участвуют более семи тысяч педагогов

Стартовала деловая программа 13-го Иркутского форума образования «Время решений и действий». В нём участвуют более семи тысяч педагогов общего и дополнительного образования, руководители учреждений, родители, студенты и школьники. Среди гостей городского форума учителя из Ангарска, Шелехова, Усолье-Сибирского, Черемхово, Иркутского района.

На церемонии открытия, которая прошла в новом учебном блоке гимназии №25, участников приветствовали мэр города Дмитрий Бердников, и.о. министра образования Иркутской области Елена Апанович, начальник департамента образования Иркутска Александр Костин.

– Иркутск является флагманом регионального образования. В нашем городе реализуются инновационные программы, в кратчайшие сроки возводятся современные школы и детские сады, спортивные сооружения. Только за последние четыре года таких социальных объектов построено более тридцати. Каждому образовательному учреждению города есть чем гордиться. В любой школе, детском саду, спортивной секции или творческом объединении есть собственные достижения, особенные педагогические подходы. Работа городского форума образования – отличная площадка для обмена информацией, знаниями, опытом. Уверен, результаты работы станут серьёзным импульсом для дальнейшего развития образования как в Иркутске, так и в Иркутской области , – прокомментировал Дмитрий Бердников.

В рамках открытия форума работали презентационные площадки образовательных учреждений Иркутска, выставка «Иркутские школы в годы Великой Отечественной войны», подготовленная сотрудниками музея истории Иркутска имени Сибирякова. Церемония открытия транслировалась в иркутские школы №№ 9, 19, 33, 64, 69, где также проходят мероприятия городского форума образования.

До 1 февраля на площадках новых и капитально отремонтированных школ Иркутска пройдёт около 50 встреч, семинаров, мастер-классов, выставок и экскурсий. Участники будут работать по семи направлениям: «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые профессионалы», сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.



Иркутск образование
 
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