В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела
Ночью 27 января сотрудники дорожно-патрульной службы в 10 километрах от села Хонхолой Мухоршибирского района Бурятии задержали подозреваемых в наркопреступлении. Из салона автомобиля, в которой находились мужчины, полицейские изъяли три мешка с веществом растительного происхождения.
По заключению экспертизы – в мешке находилась марихуана общей массой более четырёх килограммов.
Правоохранители установили, что запрещённое вещество принадлежит пассажирам – троим неработающим жителям посёлка Саган-Нур в возрасте от 21 года до 40 лет. Известно, что старший из них в начале прошлого года был условно осужден за приобретение и хранение наркотических средств.
- Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии у пассажиров иномарки изъяли три мешка марихуаны
Общество, Фото:
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