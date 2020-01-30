В Бурятии у пассажиров иномарки изъяли три мешка марихуаны

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела



Ночью 27 января сотрудники дорожно-патрульной службы в 10 километрах от села Хонхолой Мухоршибирского района Бурятии задержали подозреваемых в наркопреступлении. Из салона автомобиля, в которой находились мужчины, полицейские изъяли три мешка с веществом растительного происхождения.



По заключению экспертизы – в мешке находилась марихуана общей массой более четырёх килограммов.



Правоохранители установили, что запрещённое вещество принадлежит пассажирам – троим неработающим жителям посёлка Саган-Нур в возрасте от 21 года до 40 лет. Известно, что старший из них в начале прошлого года был условно осужден за приобретение и хранение наркотических средств.



- Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

