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Забайкалец задушил беременную 16-летнюю девушку

Забайкалец задушил беременную 16-летнюю девушку
Общество,  Фото:pixabay.com
На следующий день после убийства молодой человек вывез её тело на тачке на свалку

В Забайкалье следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Улётовского района. Он обвиняется в убийстве беременной женщины и в краже с причинением значительного ущерба.

По данным следствия, 31 января 2019 года в районе села Новосалия обвиняемый убил 16-летнюю беременную девушку. После этого он забрал её мобильный телефон.

Преступление было совершено из-за возникшей ссоры. Обвиняемый, испытывая неприязнь к ранее знакомой девушке и зная о её беременности, набросился на неё и задушил. На следующий день молодой человек вернулся на место преступления, погрузил тело девушки на тачку и вывез на свалку.

Он был задержан в этот же день сотрудниками полиции, которые пришли по следам, оставленным обвиняемым на снегу. При первом же допросе молодой человек признался в преступлении.

- Следствием собрана необходимая доказательная база по уголовному делу. Назначены судебные экспертизы, в том числе психолога-психиатрическая, в соответствии с выводами которой обвиняемый признан способным отдавать отчёт своим действиям. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.


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