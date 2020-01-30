Забайкалец задушил беременную 16-летнюю девушку

- Следствием собрана необходимая доказательная база по уголовному делу. Назначены судебные экспертизы, в том числе психолога-психиатрическая, в соответствии с выводами которой обвиняемый признан способным отдавать отчёт своим действиям. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.









В Забайкалье следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Улётовского района. Он обвиняется в убийстве беременной женщины и в краже с причинением значительного ущерба.По данным следствия, 31 января 2019 года в районе села Новосалия обвиняемый убил 16-летнюю беременную девушку. После этого он забрал её мобильный телефон.Преступление было совершено из-за возникшей ссоры. Обвиняемый, испытывая неприязнь к ранее знакомой девушке и зная о её беременности, набросился на неё и задушил. На следующий день молодой человек вернулся на место преступления, погрузил тело девушки на тачку и вывез на свалку.Он был задержан в этот же день сотрудниками полиции, которые пришли по следам, оставленным обвиняемым на снегу. При первом же допросе молодой человек признался в преступлении.