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Театр «Байкал» переехал в новое помещение в Улан-Удэ

Театр «Байкал» переехал в новое помещение в Улан-Удэ
Общество,  Фото:министерство культуры Бурятии
Коллектив расположился в «Доме быта» в центре города

В январе 2020 года театр «Байкал» заехал в помещение по улице Ербанова,11 в Улан-Удэ. Ранее коллектив занимал третий и четвёртый этажи в здании Бурятской филармонии по адресу Ербанова,6. Но, как сообщал «Байкал-Daily», здание признано аварийным. И в конце 2019 года было закрыто на реконструкцию.

В здании филармонии находился административно-управленческий отдел и репетировал Национальный оркестр Бурятии. У театра также есть репетиционная база, расположенная по адресу Ключевская, 13а, где проходят репетиции балетной труппы, здесь работают швейный цех и костюмерная. Также в здание «Дома быта» переехали из репетиционной базы солисты театра.

Вопрос: куда переедет театр, когда здание филармонии закроют на реконструкцию, стоял остро в течение полугода. В 2019 году министерство культуры Бурятии получило деньги из республиканского бюджета для аренды временного помещения для театра «Байкал».

- Мы получили три миллиона рублей из республиканского бюджета для того, чтобы «Байкал» переехал в здание «Дома быта». И для театра - это временное помещение. И тем не менее, мы полгода шли к тому, чтобы театру было куда переехать. Из всех предложенных вариантов, здание по ул. Ербанова, 11 наиболее подходило для нужд театра. Благодарим за содействие первого заместителя председателя правительства Бурятии Игоря Ивановича, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

В распоряжении театра «Байкал» частично 5-ый и весь 6-ой этажи. На пятом этаже разместилась администрация, отдел кадров, пиар-служба, бухгалтерия, отдел по продаже билетов, кабинет художественного руководителя. На шестом этаже приёмная, кабинет директора, музыкального руководителя, главного дирижёра, здесь же находится репетиционный зал Национального оркестра Бурятии.

- Недавно мы переехали, как видите, для оркестра здесь тесновато. Здание не приспособлено для репетиции оркестра. Акустики и звукоизоляции нет, кабинеты предназначены для офисной работы. Репетиция теперь длится около 30 минут, в филармонии же – 45 минут. Из-за того, что звук не распространяется по залу, музыканты испытывают давление на ушную раковину. Тем не менее, у каждого сотрудника администрации театра есть рабочее место. Конечно, это не идеальный вариант. Мы надеемся, что вскоре у нас появится своё здание, где будут учтены все условия для работы музыкального коллектива. А вообще несмотря ни на что, мы привыкли работать в разных условиях, - отметил главный дирижёр театра «Байкал» Жаргал Токтонов, говоря, подходит ли здание для Национального оркестра Бурятии.

Сегодня оркестр готовится к большому выступлению в Москве, в Государственном Кремлёвском дворце 25 и 26 февраля состоится празднование Нового года по восточному календарю – Сагаалган. Также проходят репетиции концертов, запланированных в феврале, марте и апреле.

Национальный оркестр Бурятии представлен разнообразными традиционными бурят-монгольскими инструментами: морин хуур, хуур, их хуур, лимбэ, эвэр-бурэ, шанза, иочин, ятаг, ударные. В состав оркестра входят 35 музыкантов. В 2020 году оркестр отметит 80-летний юбилей.

Осенью 2019 года балетная труппа театра увеличилась, теперь артисты беспрепятственно выезжают на гастроли, в то время, когда в Улан-Удэ проходят концерты театра. Изменения вызваны высоким спросом на концерты коллектива, билеты на мероприятия театра раскупаются задолго до начала концертов. На сегодня театр «Байкал» - это 155 человек, включая все цеха и административно-управленческий отдел.

Что касается строительства нового здания для театра «Байкал», то работы должны начаться в текущем году в рамках плана социального развития центров экономического роста Бурятии (Единая дальневосточная субсидия). Здание расположится по ул. Свобода, с правой стороны Центрального Стадиона. Примерная сметная стоимость составляет более 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба республиканского минкульта.

театр "Байкал" минкульт
 
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