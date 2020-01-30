В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе Бурятии ООО «Бичурский маслозавод» нарушало природоохранное законодательство.
По закону об охране окружающей среды предусмотрена плата за негативное воздействие на окружающую среду, в частности за хранение, захоронение отходов производства и потребления.
- Установлено, что ООО «Бичурский маслозавод» состоит на учёте Забайкальского межрегионального управления Росприроднадзора в качестве плательщика за негативное воздействие на природу. Вопреки закону в 2018 году организацией не вносились в установленный срок квартальные платежи за хранение отходов производства, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Директору маслозавода внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по платежам погашена.
Завод в Бурятии не платил за негативное воздействие на природу
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