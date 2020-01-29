Приём заявок на конкурс «Золотой Олимп» завершается в эту пятницу

«Золотой Олимп» - конкурс республиканских премий в области физической культуры и спорта



Приём заявок на конкурс республиканских премий в области физической культуры и спорта «Золотой Олимп - 2019» завершится уже в эту пятницу, 31 января.



- Напомним, что 21 февраля на вершину «Золотого Олимпа» поднимутся герои, внёсшие наибольший вклад в развитие физической культуры и спорта в Бурятии,- отмечают в пресс-службе минспорта региона.



Лучших по результатам 2019 года будут выбирать по 29 номинациям.



Заявки принимаются до 31 января, согласно положению. С положением можно ознакомиться на сайте министерства.



