«Золотой Олимп» - конкурс республиканских премий в области физической культуры и спорта
Приём заявок на конкурс республиканских премий в области физической культуры и спорта «Золотой Олимп - 2019» завершится уже в эту пятницу, 31 января.
- Напомним, что 21 февраля на вершину «Золотого Олимпа» поднимутся герои, внёсшие наибольший вклад в развитие физической культуры и спорта в Бурятии,- отмечают в пресс-службе минспорта региона.
Лучших по результатам 2019 года будут выбирать по 29 номинациям.
Заявки принимаются до 31 января, согласно положению. С положением можно ознакомиться на сайте министерства.
Приём заявок на конкурс «Золотой Олимп» завершается в эту пятницу
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