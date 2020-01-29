Заболеваемость ОРВИ в Бурятии на сезонном уровне



- регулярно проводить влажную уборку и соблюдать режим проветривания дома и в помещениях общественного назначения.



- вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность, закаливание).



- избегать контактов с чихающими и кашляющими людьми;



- после контакта с лицами, имеющими признаки простудного заболевания, целесообразно воспользоваться назальным спреем для предотвращения проникновения вируса через слизистые оболочки носа;

- сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;



- в период подъёма заболеваемости носить медицинскую маску (марлевую повязку).







На 28 января 2020 года заболеваемость ОРВИ в республике на сезонном уровне, не превышает эпидемических порогов по совокупному населению и возрастным группам.В рамках подготовки в эпидсезону в Бурятии против гриппа привито 533 095 человек, что составляет 54,2% от численности населения, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.Меры неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ:- регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их антисептическим средством для обработки рук;