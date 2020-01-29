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Прокуратура проверила работу контролирующих органов в аэропорту Иркутска

Прокуратура проверила работу контролирующих органов в аэропорту Иркутска
Общество,  Фото:pixabay.com
Это связано с опасностью проникновения коронавируса на территорию России

Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой взята на контроль ситуация в аэропорту Иркутска в связи с потенциальной опасностью проникновения коронавируса на территорию России.

Сотрудники транспортной прокуратуры и прокуратуры Октябрьского района Иркутска провели проверку работы уполномоченных органов в аэропорту областной столицы в части усиления мер государственного контроля за пассажирами, прибывающими из Китая и других стран.

Установлено, что контролирующими органами принимаются необходимые меры по предотвращению распространения вируса в регионе: проводится измерение температуры у прибывающих граждан, анкетирование, проработан алгоритм действий служб при выявлении вируса, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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