Прокуратура проверила работу контролирующих органов в аэропорту Иркутска



Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой взята на контроль ситуация в аэропорту Иркутска в связи с потенциальной опасностью проникновения коронавируса на территорию России.



Сотрудники транспортной прокуратуры и прокуратуры Октябрьского района Иркутска провели проверку работы уполномоченных органов в аэропорту областной столицы в части усиления мер государственного контроля за пассажирами, прибывающими из Китая и других стран.



Установлено, что контролирующими органами принимаются необходимые меры по предотвращению распространения вируса в регионе: проводится измерение температуры у прибывающих граждан, анкетирование, проработан алгоритм действий служб при выявлении вируса, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



