В Бурятском театре драмы покажут спектакль-притчу

Спектакль-притча, навеянная древней песней о загадочной прародине бурят, пройдёт 13 и 14 февраля



В Бурятском академическом театре драмы имени Хоца Намсараева готовится новый спектакль «Наян Наваа», премьера которого назначена на 13-14 февраля.



Режиссёром постановки выступает известный собиратель и сказитель народного эпоса, исполнитель горлового пения, режиссёр Виктор Жалсанов.



Артист театра и кино, выпускник первой бурятской актёрской студии ВСГАКИ (ныне ВСГИК), музыкант – мультиинструменталист, композитор, победитель многих престижных российских и международных конкурсов, фестивалей Виктор Жалсанов в этом году заканчивает режиссёрский факультет театрального института имени Бориса Щукина, курс известного мастера Юрия Погребничко. Постановка «Наян Наваа» является дипломной работой молодого режиссёра. Это будет пятой режиссёрской работой Виктора в родном театре. За годы учёбы на режиссёрском факультете поставил четыре спектакля - «Принцесса на горошине», «Два пуделя», «Не совсем старая сказка» и «Легенда о морин-хууре».



«Наян Наваа» - спектакль-притча, навеянная древней песней о загадочной прародине бурят.



В основе спектакля - современная пьеса «Иргүүтэй» Булата Самбилова, написанная в рамках творческой лаборатории «Шэнэ буряад зүжэг. Современная бурятская драматургия». Это история человека, в одиночку борющегося против системы ради сохранения земель, на которых находятся святыни его рода. Автор поднимает извечные вопросы «кто виноват?» и «что делать?»



В ткань спектакля вкраплены бурятские мифы, легенды, обычаи. Смешное и серьёзное, мистическое и бытовое, правда и вымысел – всё переплелось в этой истории о вечных ценностях – мире и гармонии в нашем общем доме, сообщает пресс-служба театра.

