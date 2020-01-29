Сотрудники исправительного учреждения побывали в «Журавушке»
Сотрудники исправительной колонии №7 УФСИН России по Бурятии посетили детский дом-интернат для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка».
Они передали в детский дом книги, которые написали и проиллюстрировали осуждённые, а также канцелярские наборы и сладкие подарки.
- Подарки, сделанные своими руками, имеют особую ценность. В них заложены положительные чувства и эмоции, любовь к детям, желание сделать им приятно, чтобы они не так остро чувствовали недостаток внимания и заботы родных, - сообщает пресс-служба ведомства.
В Улан-Удэ сотрудники колонии вручили подарки для детей из дома-интерната
Общество, Фото:
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