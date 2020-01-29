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В Улан-Удэ сотрудники колонии вручили подарки для детей из дома-интерната

В Улан-Удэ сотрудники колонии вручили подарки для детей из дома-интерната
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотрудники исправительного учреждения побывали в «Журавушке»

Сотрудники исправительной колонии №7 УФСИН России по Бурятии посетили детский дом-интернат для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка».

Они передали в детский дом книги, которые написали и проиллюстрировали осуждённые, а также канцелярские наборы и сладкие подарки.

- Подарки, сделанные своими руками, имеют особую ценность. В них заложены положительные чувства и эмоции, любовь к детям, желание сделать им приятно, чтобы они не так остро чувствовали недостаток внимания и заботы родных, - сообщает пресс-служба ведомства.
УФСИН дети
 
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