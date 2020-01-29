Иркутянка перевела мошенникам свыше миллиона рублей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Аферисты представились сотрудниками безопасности банка



Накануне в дежурную часть в Иркутске обратилась 58-летняя местная жительница. Она рассказала полицейским, что ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками безопасности банка, сообщив о том, что с её карты происходит несанкционированное списание средств. Злоумышленники объяснили иркутянке о необходимости перевода денег на другой счёт, что она и сделала. После выполнения рекомендованных собеседником действий женщина обнаружила, что указанный аферистами счёт оказался заморожен.



Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».



За 2019 год на территории Иркутской области не менее 1800 граждан заявили о случаях мошеннических действий, из них жертвами звонков и СМС-рассылок «сотрудников банка» стали более 650 человек.



Полиция напоминает, что сотрудники безопасности банков не производят звонки клиентам. В случае, если у банка возникают подозрения по поводу операций по карте, то она просто блокируется. Телефонные звонки совершают мошенники, которые якобы для защиты денег на банковской карте просят граждан производить сомнительные действия, результатом которых становится реальное исчезновение денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

