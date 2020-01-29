Аферисты представились сотрудниками безопасности банка
Накануне в дежурную часть в Иркутске обратилась 58-летняя местная жительница. Она рассказала полицейским, что ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками безопасности банка, сообщив о том, что с её карты происходит несанкционированное списание средств. Злоумышленники объяснили иркутянке о необходимости перевода денег на другой счёт, что она и сделала. После выполнения рекомендованных собеседником действий женщина обнаружила, что указанный аферистами счёт оказался заморожен.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
За 2019 год на территории Иркутской области не менее 1800 граждан заявили о случаях мошеннических действий, из них жертвами звонков и СМС-рассылок «сотрудников банка» стали более 650 человек.
Полиция напоминает, что сотрудники безопасности банков не производят звонки клиентам. В случае, если у банка возникают подозрения по поводу операций по карте, то она просто блокируется. Телефонные звонки совершают мошенники, которые якобы для защиты денег на банковской карте просят граждан производить сомнительные действия, результатом которых становится реальное исчезновение денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Иркутянка перевела мошенникам свыше миллиона рублей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Аферисты представились сотрудниками безопасности банка
Фильмы о войне бесплатно покажут в кинотеатрах
По легенде учений, пожар произошёл на десятом этаже жилого дома
Супчик поступил в зоогалерею худым и травмированным
Для ребят провели познавательный урок истории
Главный тренер сборной России считает, что борец - главный кандидат на участие в соревнованиях
Блогер Олег Жамьянов работает в КНР, где бушует коронавирус
Заявления от родителей принимали 10 дней
Мужчина повалил потерпевшую на землю, снял с неё золотые серёжки и отнял телефон
Горсовет официально перенёс День города на новую дату
Девушек задержали на железнодорожном вокзале
Украденное он сдавал в скупку
Автоинспекторы и дружинники обсудили вопросы дорожной безопасности с водителями общественного транспорта.
Известный певец станет гостем на «сольнике» Чингиса Хандажапова
По словам нарушителя, мусор он просто забыл забрать с собой после рыбалки