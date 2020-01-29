Соревнования команд пройдут в Аларском районе
29 февраля в Усть-Ордынском Бурятском округе состоится XV окружной этап фестиваля «Зимниада 2020», посвящённый национально-культурному празднику «Сагаалган». Соревнования пройдут среди сборных команд районов по ринк-бенди, лыжным гонкам, баскетболу, настольному теннису.
Местом проведения станет физкультурно-оздоровительный комплекс в посёлке Кутулик Аларского района. Торжественное открытие начнётся в 10:30. Начало состязаний – в 11:00.
Команды-победители награждаются кубками и дипломами. Призёры индивидуальных и игровых видов программы получат грамоты, медали и ценные призы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Этап «Зимниады»в Усть-Ордынском округе посвятят Сагаалгану
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Теперь ребята из Кабанского района приглашены на чемпионат России в Красноярске
Соревнования команд пройдут в Аларском районе
Из предложенных решений – увеличение штрафов, поголовное чипирование и привлечение ТОСов
«Золотой Олимп» - конкурс республиканских премий в области физической культуры и спорта
В регионе против гриппа привито 533 095 человек
Это связано с опасностью проникновения коронавируса на территорию России
Спектакль-притча, навеянная древней песней о загадочной прародине бурят, пройдёт 13 и 14 февраля
Сотрудники исправительного учреждения побывали в «Журавушке»
Аферисты представились сотрудниками безопасности банка
Фильмы о войне бесплатно покажут в кинотеатрах
По легенде учений, пожар произошёл на десятом этаже жилого дома
Супчик поступил в зоогалерею худым и травмированным
Для ребят провели познавательный урок истории
Главный тренер сборной России считает, что борец - главный кандидат на участие в соревнованиях
Блогер Олег Жамьянов работает в КНР, где бушует коронавирус