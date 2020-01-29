Этап «Зимниады»в Усть-Ордынском округе посвятят Сагаалгану

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования команд пройдут в Аларском районе



29 февраля в Усть-Ордынском Бурятском округе состоится XV окружной этап фестиваля «Зимниада 2020», посвящённый национально-культурному празднику «Сагаалган». Соревнования пройдут среди сборных команд районов по ринк-бенди, лыжным гонкам, баскетболу, настольному теннису.



Местом проведения станет физкультурно-оздоровительный комплекс в посёлке Кутулик Аларского района. Торжественное открытие начнётся в 10:30. Начало состязаний – в 11:00.



Команды-победители награждаются кубками и дипломами. Призёры индивидуальных и игровых видов программы получат грамоты, медали и ценные призы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

