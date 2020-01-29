

Сегодня в Улан-Удэ прошли пожарно-тактические учения в многоквартирном жилом доме. По легенде учений, на десятом этаже высотки из-за короткого замыкания проводки произошло возгорание, о чём очевидцы немедленно сообщили в пожарно-спасательную службу.



Прибывшие пожарные произвели разведку по поиску пострадавших и обнаружения очага возгорания. На месте происшествия был развернут оперативный штаб пожаротушения. Звеном газодымозащитной службы эвакуировано двое пострадавших, ещё двое спасено при помощи автолестницы.



Основная цель учений - отработка тактики тушения пожаров в высотных зданиях. На практике огнеборцы изучают пожарно-тактическую характеристику объекта, состояние гидрантов и проездов к жилому комплексу.



- Подобные учения позволяют спасателям приблизиться к реальным условиям и учесть множество нюансов. Сегодня задачи пожарно-тактических учений выполнены и отработаны на «удовлетворительно», - сообщил начальник пожарно-спасательной части № 1 Баир Александров.



Всего в учениях было задействовано 22 человека личного состава и 8 единиц техники, в том числе пожарные автолестницы АЛ-50 и АЛ-30, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Бурятии

