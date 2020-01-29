 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Января

28 Января

Популярное

В Улан-Удэ прошли пожарно-тактические учения

В Улан-Удэ прошли пожарно-тактические учения
Общество, 
По легенде учений, пожар произошёл на десятом этаже жилого дома  
 
Сегодня в Улан-Удэ прошли пожарно-тактические учения в многоквартирном жилом доме. По легенде учений, на десятом этаже высотки из-за короткого замыкания проводки произошло возгорание, о чём очевидцы немедленно сообщили в пожарно-спасательную службу.

Прибывшие пожарные произвели разведку по поиску пострадавших и обнаружения очага возгорания. На месте происшествия был развернут оперативный штаб пожаротушения. Звеном газодымозащитной службы эвакуировано двое пострадавших, ещё двое спасено при помощи автолестницы.

Основная цель учений - отработка тактики тушения пожаров в высотных зданиях. На практике огнеборцы изучают пожарно-тактическую характеристику объекта, состояние гидрантов и проездов к жилому комплексу.

- Подобные учения позволяют спасателям приблизиться к реальным условиям и учесть множество нюансов. Сегодня задачи пожарно-тактических учений выполнены и отработаны на «удовлетворительно», - сообщил начальник пожарно-спасательной части № 1 Баир Александров. 

Всего в учениях было задействовано 22 человека личного состава и 8 единиц техники, в том числе пожарные автолестницы АЛ-50 и АЛ-30, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Бурятии
учения МЧС
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянка перевела мошенникам свыше миллиона рублей
Иркутянка перевела мошенникам свыше миллиона рублей
Общество, 29.01.2020
Аферисты представились сотрудниками безопасности банка

Жители Бурятии смогут увидеть в кинотеатрах фильмы о войне
Жители Бурятии смогут увидеть в кинотеатрах фильмы о войне
Общество, 29.01.2020
Фильмы о войне бесплатно покажут в кинотеатрах
В Улан-Удэ прошли пожарно-тактические учения
В Улан-Удэ прошли пожарно-тактические учения
Общество, 29.01.2020
По легенде учений, пожар произошёл на десятом этаже жилого дома  
В Иркутской зоогалерее черепаха Супчик начала есть сама
В Иркутской зоогалерее черепаха Супчик начала есть сама
Общество, 29.01.2020
Супчик поступил в зоогалерею худым и травмированным
Подросткам из СИЗО Улан-Удэ рассказали о блокадном Ленинграде
Подросткам из СИЗО Улан-Удэ рассказали о блокадном Ленинграде
Общество, 29.01.2020
Для ребят провели познавательный урок истории
Александр Богомоев претендует на участие в чемпионате Европы в Италии
Александр Богомоев претендует на участие в чемпионате Европы в Италии
Общество, 29.01.2020
Главный тренер сборной России считает, что борец - главный кандидат на участие в соревнованиях
«Большой паники нет»: Уроженец Бурятии рассказал об обстановке в Китае
«Большой паники нет»: Уроженец Бурятии рассказал об обстановке в Китае
Общество, 29.01.2020
Блогер Олег Жамьянов работает в КНР, где бушует коронавирус
В новые детсады Улан-Удэ поступило более трёх тысяч заявлений
В новые детсады Улан-Удэ поступило более трёх тысяч заявлений
Общество, 29.01.2020
Заявления от родителей принимали 10 дней
Ангарчанин днём ограбил на женщину
Ангарчанин днём ограбил на женщину
Общество, 29.01.2020
Мужчина повалил потерпевшую на землю, снял с неё золотые серёжки и отнял телефон


День города в Улан-Удэ будут праздновать в июне
День города в Улан-Удэ будут праздновать в июне
Общество, 29.01.2020
Горсовет официально перенёс День города на новую дату
В Иркутской области задержали сестёр с марихуаной
В Иркутской области задержали сестёр с марихуаной
Общество, 29.01.2020
Девушек задержали на железнодорожном вокзале
Житель Бурятии украл перфоратор и телефоны
Житель Бурятии украл перфоратор и телефоны
Общество, 29.01.2020
Украденное он сдавал в скупку
В Улан-Удэ автоинспекторы встретились с водителями маршруток
В Улан-Удэ автоинспекторы встретились с водителями маршруток
Общество, 29.01.2020
Автоинспекторы и дружинники обсудили вопросы дорожной безопасности с водителями общественного транспорта.
Звезда «нулевых» Данко выступит в Улан-Удэ
Звезда «нулевых» Данко выступит в Улан-Удэ
Общество, 29.01.2020
Известный певец станет гостем на «сольнике» Чингиса Хандажапова
В Бурятии рыбак выплатит штраф за оставленный у реки мусор
В Бурятии рыбак выплатит штраф за оставленный у реки мусор
Общество, 29.01.2020
По словам нарушителя, мусор он просто забыл забрать с собой после рыбалки

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^