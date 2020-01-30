По данным Бурятского гидрометцентра, 30 января по республике местами небольшой снег
Ветер юго-западный 4-9, днём северо-западный местами порывы до 14 м/с, позёмка, слабая метель. Температура ночью 22-27, местами 14-19, по северо-востоку и востоку республики до 32, днём 7-12, местами 14-19 мороза.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью минимальная 20-22, днём 9-11 мороза.
В Улан-Удэ днём 9-11 мороза
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