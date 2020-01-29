 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Января

28 Января

Популярное

Команда из Бурятии выиграла сибирский фестиваль робототехники

Команда из Бурятии выиграла сибирский фестиваль робототехники
Общество,  Фото:пресс-служба администрации МО «Кабанский район»
Теперь ребята из Кабанского района приглашены на чемпионат России в Красноярске

С 23 по 24 января в Иркутске прошёл главный сибирский робототехнический фестиваль «РобоСиб». Фестиваль состоялся уже в седьмой раз. Участниками стали 800 школьников и учащихся профессиональных технических учебных заведений в возрасте от 6 до 17 лет, которые состязались в 9 робототехнических направлениях.

Помимо соревновательной программы, гостей и участников фестиваля ждали огромный конструктор с аниматорами и гоночная трасса с радиоуправляемыми машинками; трансформеры Оптимус Прайм, Бамблби и Мегатрон; мастер-классы по изготовлению робота-подвески из проволоки и росписи деревянного робота, по авиа- и 3D-моделированию. Участники проводили опыты, изобретали, рассуждали, сочиняли истории и строили. На фестиваль робототехники и технологий приехали ребята не только из Сибири, но и из Самары, Санкт-Петербурга и других городов России. Также «РобоСиб» посетила и делегация из Китая.

Участниками фестиваля стали ребята из Бурятии – команда Кабанского дома детского творчества: Кирилл Подойницин, Егор Дорохов, Кирилл Новододский, Кирилл Самойлов и педагог Наталья Заварухина. Проект команды «Островок комфортного проживания» – городок удобный для жителей с особенными возможностями произвёл неизгладимое впечатление на три независимые команды судей и получил высокую оценку. По результатам команда стала абсолютным победителем в направлении «First Lego» и была приглашена на чемпионат России по робототехнике в городе Красноярске, который будет проходить с 13 по 15 февраля этого года.

Кружок «Юный робототехник» в Кабанском доме детского творчества работает с сентября 2018 года. Занятия посещают дети из сёл Кабанск, Нюки и Шигаево. Руководитель кружка Наталья Заварухина смогла увлечь этим интересным делом 60 детей с первого по четвёртый класс. Направление пользуется у детей большой популярностью.

Воспитанники кружка заняли 2 место в пятом республиканском молодёжном форуме «IT-Бурятия», 1 место в республиканском конкурсе «Булат», 2 место в районном конкурсе «Техностарт», 1 место в районных конкурсах «Радуга талантов» и «Рождественские встречи». Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Кабанский район».

Также призёрами фестиваля стали улан-удэнцы. Команда «РобоMAN-BRS» стала обладателем бронзового кубка Сибири по экстремальной робототехнике.
робототехника Бурятия Кабанский район фестиваль Иркутск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Команда из Бурятии выиграла сибирский фестиваль робототехники
Команда из Бурятии выиграла сибирский фестиваль робототехники
Общество, 29.01.2020
Теперь ребята из Кабанского района приглашены на чемпионат России в Красноярске
Этап «Зимниады»в Усть-Ордынском округе посвятят Сагаалгану
Этап «Зимниады»в Усть-Ордынском округе посвятят Сагаалгану
Общество, 29.01.2020
Соревнования команд пройдут в Аларском районе
«Скоро начнётся травля и стрельба»: В Улан-Удэ бьются над проблемой собак
«Скоро начнётся травля и стрельба»: В Улан-Удэ бьются над проблемой собак
Общество, 29.01.2020
Из предложенных решений – увеличение штрафов, поголовное чипирование и привлечение ТОСов
Приём заявок на конкурс «Золотой Олимп» завершается в эту пятницу
Приём заявок на конкурс «Золотой Олимп» завершается в эту пятницу
Общество, 29.01.2020
«Золотой Олимп» - конкурс республиканских премий в области физической культуры и спорта

Заболеваемость ОРВИ в Бурятии на сезонном уровне
Заболеваемость ОРВИ в Бурятии на сезонном уровне
Общество, 29.01.2020
В регионе против гриппа привито 533 095 человек
Прокуратура проверила работу контролирующих органов в аэропорту Иркутска
Прокуратура проверила работу контролирующих органов в аэропорту Иркутска
Общество, 29.01.2020
Это связано с опасностью проникновения коронавируса на территорию России
В Бурятском театре драмы покажут спектакль-притчу
В Бурятском театре драмы покажут спектакль-притчу
Общество, 29.01.2020
Спектакль-притча, навеянная древней песней о загадочной прародине бурят, пройдёт 13 и 14 февраля
В Улан-Удэ сотрудники колонии вручили подарки для детей из дома-интерната
В Улан-Удэ сотрудники колонии вручили подарки для детей из дома-интерната
Общество, 29.01.2020
Сотрудники исправительного учреждения побывали в «Журавушке»
Иркутянка перевела мошенникам свыше миллиона рублей
Иркутянка перевела мошенникам свыше миллиона рублей
Общество, 29.01.2020
Аферисты представились сотрудниками безопасности банка

Жители Бурятии смогут увидеть в кинотеатрах фильмы о войне
Жители Бурятии смогут увидеть в кинотеатрах фильмы о войне
Общество, 29.01.2020
Фильмы о войне бесплатно покажут в кинотеатрах
В Улан-Удэ прошли пожарно-тактические учения
В Улан-Удэ прошли пожарно-тактические учения
Общество, 29.01.2020
По легенде учений, пожар произошёл на десятом этаже жилого дома  
В Иркутской зоогалерее черепаха Супчик начала есть сама
В Иркутской зоогалерее черепаха Супчик начала есть сама
Общество, 29.01.2020
Супчик поступил в зоогалерею худым и травмированным
Подросткам из СИЗО Улан-Удэ рассказали о блокадном Ленинграде
Подросткам из СИЗО Улан-Удэ рассказали о блокадном Ленинграде
Общество, 29.01.2020
Для ребят провели познавательный урок истории
Александр Богомоев претендует на участие в чемпионате Европы в Италии
Александр Богомоев претендует на участие в чемпионате Европы в Италии
Общество, 29.01.2020
Главный тренер сборной России считает, что борец - главный кандидат на участие в соревнованиях
«Большой паники нет»: Уроженец Бурятии рассказал об обстановке в Китае
«Большой паники нет»: Уроженец Бурятии рассказал об обстановке в Китае
Общество, 29.01.2020
Блогер Олег Жамьянов работает в КНР, где бушует коронавирус

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^