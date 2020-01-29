Команда из Бурятии выиграла сибирский фестиваль робототехники

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «Кабанский район»

Теперь ребята из Кабанского района приглашены на чемпионат России в Красноярске



С 23 по 24 января в Иркутске прошёл главный сибирский робототехнический фестиваль «РобоСиб». Фестиваль состоялся уже в седьмой раз. Участниками стали 800 школьников и учащихся профессиональных технических учебных заведений в возрасте от 6 до 17 лет, которые состязались в 9 робототехнических направлениях.



Помимо соревновательной программы, гостей и участников фестиваля ждали огромный конструктор с аниматорами и гоночная трасса с радиоуправляемыми машинками; трансформеры Оптимус Прайм, Бамблби и Мегатрон; мастер-классы по изготовлению робота-подвески из проволоки и росписи деревянного робота, по авиа- и 3D-моделированию. Участники проводили опыты, изобретали, рассуждали, сочиняли истории и строили. На фестиваль робототехники и технологий приехали ребята не только из Сибири, но и из Самары, Санкт-Петербурга и других городов России. Также «РобоСиб» посетила и делегация из Китая.



Участниками фестиваля стали ребята из Бурятии – команда Кабанского дома детского творчества: Кирилл Подойницин, Егор Дорохов, Кирилл Новододский, Кирилл Самойлов и педагог Наталья Заварухина. Проект команды «Островок комфортного проживания» – городок удобный для жителей с особенными возможностями произвёл неизгладимое впечатление на три независимые команды судей и получил высокую оценку. По результатам команда стала абсолютным победителем в направлении «First Lego» и была приглашена на чемпионат России по робототехнике в городе Красноярске, который будет проходить с 13 по 15 февраля этого года.



Кружок «Юный робототехник» в Кабанском доме детского творчества работает с сентября 2018 года. Занятия посещают дети из сёл Кабанск, Нюки и Шигаево. Руководитель кружка Наталья Заварухина смогла увлечь этим интересным делом 60 детей с первого по четвёртый класс. Направление пользуется у детей большой популярностью.



Воспитанники кружка заняли 2 место в пятом республиканском молодёжном форуме «IT-Бурятия», 1 место в республиканском конкурсе «Булат», 2 место в районном конкурсе «Техностарт», 1 место в районных конкурсах «Радуга талантов» и «Рождественские встречи». Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Кабанский район».



Также призёрами фестиваля стали улан-удэнцы. Команда «РобоMAN-BRS» стала обладателем бронзового кубка Сибири по экстремальной робототехнике.

