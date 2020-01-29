Главный тренер сборной России считает, что борец - главный кандидат на участие в соревнованиях
10 февраля в Италии, в Риме стартует чемпионат Европы по греко-римской, вольной и женской борьбе. Команда России будет сформирована по итогам Гран-при «Иван Ярыгин - 2020» и турнира «Аланы-2019», сообщает Центр спортивной подготовки Бурятии.
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По мнению главного тренера сборной России Дзамболата Тедеева главным кандидатом на поездку на чемпионат Европы в весе до 61 кг является бурятский борец Александр Богомоев. Как сообщал «Байкал-Daily», на прошедшем в Красноярске гран-при «Иван Ярыгин - 2020» он завоевал золотую медаль.
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Окончательный состав сборной будет объявлен после тренировочных сборов, которые проходят перед чемпионатом в Новогорске.
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Тренирует Александра Богомоева старший тренер по вольной борьбе Центра спортивной подготовки Валерий Иванов.
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Александр Богомоев претендует на участие в чемпионате Европы в Италии
Общество, Фото:
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