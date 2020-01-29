Он стал чемпионом России по стрельбе из национального традиционного лука
С 24 по 29 января в Орле прошли первенство, кубок и чемпионат России по стрельбе из лука 3Д.
Сборная Забайкальского края завоевала две золотых, серебряную и бронзовую медали. Серебряную медаль в личном первенстве кубка России по стрельбе из традиционного лука завоевала Намжилма Дагбаева, «бронзу» – Чимдык Норбоцыренов.
По итогам чемпионата России чемпионкой по стрельбе из традиционного лука стала Намжилма Дагбаева, а чемпионом России 2020 года по стрельбе из национального традиционного лука стал Балдандоржи Батомункуев. Он одержал победу в перестрелке над Олегом Цыбикжаповым из Республики Бурятия – стрела забайкальца оказалась ближе к центру.
Кроме того, шестое место в кубке России и пятое место в чемпионате России заняла Дарижаб Баясхаланова, пятое место в чемпионате России занял Болот Ринчинов. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.
Забайкалец победил лучника из Бурятии в перестрелке чемпионата
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