Забайкалец победил лучника из Бурятии в перестрелке чемпионата

Общество, Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края

Он стал чемпионом России по стрельбе из национального традиционного лука



С 24 по 29 января в Орле прошли первенство, кубок и чемпионат России по стрельбе из лука 3Д.



Сборная Забайкальского края завоевала две золотых, серебряную и бронзовую медали. Серебряную медаль в личном первенстве кубка России по стрельбе из традиционного лука завоевала Намжилма Дагбаева, «бронзу» – Чимдык Норбоцыренов.



По итогам чемпионата России чемпионкой по стрельбе из традиционного лука стала Намжилма Дагбаева, а чемпионом России 2020 года по стрельбе из национального традиционного лука стал Балдандоржи Батомункуев. Он одержал победу в перестрелке над Олегом Цыбикжаповым из Республики Бурятия – стрела забайкальца оказалась ближе к центру.



Кроме того, шестое место в кубке России и пятое место в чемпионате России заняла Дарижаб Баясхаланова, пятое место в чемпионате России занял Болот Ринчинов. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.

