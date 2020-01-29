Заявления от родителей принимали 10 дней
С 14 по 24 января комитет по образованию Улан-Удэ принял 3252 заявления от родителей для постановления в очередь в новые детские сады.
- Все заявления, включая заявления на первичную постановку на учёт в новые детские сады через МФЦ и портал «Госуслуги», отражены в информационной системе учёта детей, - сообщили в комитете.
Специалисты отмечают, что при комплектовании в новые детские сады будут учитываться дата первичной постановки на учёт и возраст ребёнка.
Как сообщал «Байкал-Daily», в десяти новых детских садах будет создано 2490 мест. Когда была объявлена запись в новые детсады, в комитет по образованию ринусь толпы родителей. В комитете были толпы людей, образовались длинные очереди. Председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова, обращаясь к родителям, просила их не торопиться и не бежать, поскольку будет учитываться дата первичной постановки на очередь и возраст ребёнка.
Список принятых заявлений в новые детсады:
МБДОУ № 95/2 «Рябинушка», 111 мкр (Количество мест – 280) - 800 заявлений
МБДОУ № 95/3 «Рябинушка», 115 мкр (Количество мест – 280) - 766 заявлений
МБДОУ № 35/2 «Алые паруса», ул. Каландаришвили (Количество мест – 100) - 421 заявлений
МБДОУ № 84,2 «Снегурочка», 142 мкр (Количество мест – 280) - 365 заявлений
МБДОУ № 27/2 «Сэсэг», ул. Толстихина (Количество мест – 280) - 615 заявлений
МБДОУ № 52/2, ул. Батожабая (Количество мест – 150) - 157 заявлений
МБДОУ № 113/2 «Капитошка», мкр. Энергетик (Количество мест – 280) - 608 заявлений
МБДОУ № 11/,2 «Сибирячок» , 102 мкр (Количество мест – 280) - 457 заявлений
МБДОУ № 33/2 «Светлячок», мкр Звездный (Количество мест – 280) - 117 заявлений
МБДОУ № 33/2 «Светлячок», мкр Сосновый бор (Количество мест – 280) - 192 заявлений
В новые детсады Улан-Удэ поступило более трёх тысяч заявлений
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Горсовет официально перенёс День города на новую дату
Девушек задержали на железнодорожном вокзале
Украденное он сдавал в скупку
Автоинспекторы и дружинники обсудили вопросы дорожной безопасности с водителями общественного транспорта.
Известный певец станет гостем на «сольнике» Чингиса Хандажапова
По словам нарушителя, мусор он просто забыл забрать с собой после рыбалки
Лента выходила на экраны в 2017 году
Стрельба велась из длинно- и короткоствольного оружия
Кинолента «Без неба» рассказывает о судьбе смотрителя аэропорта
В состав коллектива вошли участники из Литвы и Бурятии
Территория АЗС не оборудована стойким к воздействию нефтепродуктов, водонепроницаемым покрытием
На это из бюджета потратили почти 4 миллиона
Пользователи назвали мастера «отцом года»
Женщина украла телефон из комнаты отдыха
Танкисты готовились в одиночном порядке месяц