Победители фотоконкурса «Ледяная сказка Байкала» получат приз от Деда Мороза

Принять участие в конкурсе могут все желающие



С 21 января по 21 февраля 2020 года проводится приём работ для участия в фотоконкурсе «Ледяная сказка Байкала – 2020». Участники конкурса должны сделать снимки зимнего Байкала или береговой зоны озера. Все фотографии должны быть отсняты исключительно на территории зимнего озера Байкал в 2019-2020 году.



На конкурс принимаются только цветные авторские снимки, по одной фотографии от каждого участника. Работы высылаются на электронный ящик центральной детской библиотеки города Слюдянки Иркутской области: db.slud@yandex.ru. Место жительства участника и возраст не регламентируется.



Материалы будут оценивать по следующим критериям: общее художественное восприятие; природная красота места фотосьемки; оригинальность кадра (необычные условия съёмки, ракурс); редкость кадра (фотографии редких или труднодоступных для фотографирования объектов); креативный подход к фотосъемке.



Не принимаются к участию и не рассматриваются: фотографии, скачанные из сети Интернет; анонимные фотографии; фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю; фотографии, не соответствующие тематике фотоконкурса; фотографии без чёткого изображения (минимальное разрешение 1600х1200 рх); фотографии с нанесёнными логотипами, копирайтами, подписями.



Отбор победителей проводится с 24 по 28 февраля 2020 года. Имена победителей будут озвучены 29 февраля 2020 года на церемонии открытия III межрегионального фестиваля зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала», проводимого в рамках XVII международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада-2020», в городе Слюдянка Иркутской области.



Все участники фотоконкурса получают диплом участника. Победители, занявшие 1, 2, 3 место, получают грамоту, кубок и подарок от Байкальского Деда Мороза. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.



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