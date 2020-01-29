Мужчина повалил потерпевшую на землю, снял с неё золотые серёжки и отнял телефон
В дежурную часть с сообщением о нападении обратилась 58-летняя жительница города Ангарска Иркутской области. Прибывшими на место происшествия оперативниками установлено, что днём в микрорайоне Старица на женщину напал неизвестный и повалив на землю снял с неё золотые серёжки. Также уличный налётчик отнял у жертвы сотовый телефон.
Ориентировка с приметами подозреваемого была немедленно передана всем наружным нарядам полиции.
В ходе отработки близлежащей территории сотрудники ППС установили сожительницу подозреваемого, которая сообщила о его возможном местонахождении. Через несколько часов группой немедленного реагирования был задержан предполагаемый грабитель. Им оказался 32-летний ранее судимый ангарчанин.
При личном досмотре у мужчины обнаружен украденный смартфон, золотые украшения изъяты из ломбарда, расположенного возле дома задержанного.
За грабёж возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В настоящий момент подозреваемый находится под арестом, полицейские проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Ангарчанин днём ограбил на женщину
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