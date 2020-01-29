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В Забайкалье оштрафуют предприятия, незаконно использующие котельные

В Забайкалье оштрафуют предприятия, незаконно использующие котельные
Общество,  Фото:pixabay.com
Проверки эконадзора минприроды инициировали жители региона

В Забайкальском крае проводятся проверки организаций, которые, по мнению жителей региона, выбрасывают в атмосферу вредные вещества. По некоторым из них, факты нарушений уже подтверждены. Организации, использовавшие котельные с нарушениями, оштрафуют.

- Поступает много жалоб именно по котельным. Все отрабатываем. Отделом экологического надзора минприроды проводятся контрольно-надзорные мероприятия и фиксируются нарушения. После этого устанавливается собственник объектов негативного воздействия, согласовывается проверка с прокуратурой и принимаются меры. Согласно законодательству будет дано предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей. Должностные лица заплатят штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей, юридические лица от двадцати тысяч до ста тысяч рублей, – прокомментировала исполняющая обязанности министра природных ресурсов Светлана Трофимова.

На портале «Голос забайкальца» зафиксировано уже порядка 10 жалоб на деятельность предприятий и организаций, из-за которой в атмосферу выбрасываются вредные вещества. Из них по восьми сообщениям факты нарушений подтвердились, ведётся работа по их устранению. Нарушителям после решения специалистов выпишут штрафы.

Так жители поселка Кадала жалуются на выбросы вредных веществ по улице Геологическая. Там находится топливная компания и производство пластиковых бутылок.

- Что они там делают или что изготовляют – неизвестно, но уже на протяжении года нам нечем дышать, так как от этой компании идёт выброс веществ с ядовитым запахом, похожим на газ. Все это проникает в дом. У меня 4 детей, самому маленькому 2 месяца. Происходит всё это утром с 6:00 до 8:00 и вечером с 19:00 и до самой ночи. Бывает и ночью. Уже появляются признаки отравления в моей семье, – рассказывает пользователь ресурса.

По данному вопросу специалисты министерства природных ресурсов региона провели контрольно-надзорные мероприятия. Были зафиксированы факты выбросов на улице Геологическая, проводится работа по привлечению к ответственности собственника котельной. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
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