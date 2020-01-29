Украденное он сдавал в скупку
Полицейские задержали подозреваемого в кражах в точках скупки. Им оказался 22-летний житель села Сотниково Иволгинского района Бурятии. Установлена его причастность к двум преступлениям.
Так, днём 18 января злоумышленник украл перфоратор со стеллажа в торговом павильоне в селе Иволгинск. Он воспользовался тем, что работница отвлеклась. Инструмент он сдал в другую скупку в том же населённом пункте. Ущерб составил шесть тысяч рублей.
Спустя неделю подозреваемый стащил два телефона общей стоимостью более восьми тысяч рублей из торговой точки в Сотниково.
Преступления он совершил, будучи условно осуждённым за кражу.
Украденное частично изъято. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник арестован. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл перфоратор и телефоны
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Горсовет официально перенёс День города на новую дату
Девушек задержали на железнодорожном вокзале
Украденное он сдавал в скупку
Автоинспекторы и дружинники обсудили вопросы дорожной безопасности с водителями общественного транспорта.
Известный певец станет гостем на «сольнике» Чингиса Хандажапова
По словам нарушителя, мусор он просто забыл забрать с собой после рыбалки
Лента выходила на экраны в 2017 году
Стрельба велась из длинно- и короткоствольного оружия
Кинолента «Без неба» рассказывает о судьбе смотрителя аэропорта
В состав коллектива вошли участники из Литвы и Бурятии
Территория АЗС не оборудована стойким к воздействию нефтепродуктов, водонепроницаемым покрытием
На это из бюджета потратили почти 4 миллиона
Пользователи назвали мастера «отцом года»
Женщина украла телефон из комнаты отдыха
Танкисты готовились в одиночном порядке месяц