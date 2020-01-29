Житель Бурятии украл перфоратор и телефоны

Украденное он сдавал в скупку



Полицейские задержали подозреваемого в кражах в точках скупки. Им оказался 22-летний житель села Сотниково Иволгинского района Бурятии. Установлена его причастность к двум преступлениям.



Так, днём 18 января злоумышленник украл перфоратор со стеллажа в торговом павильоне в селе Иволгинск. Он воспользовался тем, что работница отвлеклась. Инструмент он сдал в другую скупку в том же населённом пункте. Ущерб составил шесть тысяч рублей.



Спустя неделю подозреваемый стащил два телефона общей стоимостью более восьми тысяч рублей из торговой точки в Сотниково.



Преступления он совершил, будучи условно осуждённым за кражу.



Украденное частично изъято. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник арестован. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

