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Житель Бурятии украл перфоратор и телефоны

Житель Бурятии украл перфоратор и телефоны
Общество,  Фото:pixabay.com
Украденное он сдавал в скупку 

Полицейские задержали подозреваемого в кражах в точках скупки. Им оказался 22-летний житель села Сотниково Иволгинского района Бурятии. Установлена его причастность к двум преступлениям.

Так, днём 18 января злоумышленник украл перфоратор со стеллажа в торговом павильоне в селе Иволгинск. Он воспользовался тем, что работница отвлеклась. Инструмент он сдал в другую скупку в том же населённом пункте. Ущерб составил шесть тысяч рублей.

Спустя неделю подозреваемый стащил два телефона общей стоимостью более восьми тысяч рублей из торговой точки в Сотниково.

Преступления он совершил, будучи условно осуждённым за кражу.

Украденное частично изъято. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник арестован. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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