Автоинспекторы и дружинники обсудили вопросы дорожной безопасности с водителями общественного транспорта.
В столице Бурятии сотрудники отдела ГИБДД вместе с командиром добровольной народной дружины Андреем Черепановым встретились с водителями маршрута №97. Водителям напомнили о соблюдении правил дорожного движения при перевозке пассажиров.
Автоинспекторы проинформировали о состоянии аварийности на дорогах города, в том числе, с участием маршрутного транспорта. В ходе беседы они обсудили основные нарушения правил дорожного движения, допускаемые водителями автобусов, а также причины дорожно-транспортных происшествий. «Несоблюдение скоростного режима, приоритетов движения и дистанции, а также разговоры по телефону и рации могут стать причиной аварийной ситуации», - отметили сотрудники ГИБДД.
Представители добровольной народной дружины добавили, что водители общественного транспорта несут большую ответственность за жизнь и здоровье пассажиров, поэтому всегда должны строго соблюдать правила.
В завершение мероприятия полицейские попросили водителей автобусов уделять особое внимание юным участникам дорожного движения и быть предельно бдительными в местах, где возможно внезапное появление детей на проезжей части.
В Улан-Удэ автоинспекторы встретились с водителями маршруток
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