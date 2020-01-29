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В Агинском округе талисманом «Алтарганы» станет волк

В Агинском округе талисманом «Алтарганы» станет волк
Общество, 
Оргкомитетом объявлен конкурс на лучший дизайн-проект образа Шоно

В Агинском Бурятском округе полным ходом идут подготовительные работы для встречи участников XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2020», который состоится 17-18 июля в посёлке Агинское. В этом году наряду с основным логотипом фестиваля – традиционным хори-бурятским тотемом – Лебедем, талисманом фестиваля станет образ Шоно (волка). Именно эти два образа станут официальной символикой фестиваля.

Логотип мероприятия – это гармоничный ансамбль, состоящий из трёх элементов на голубом фоне: хори-бурятского тотема – лебедя; лиры с тремя струнами, как дань глубокого уважения родоначальнику фестиваля – песенному конкурсу «Алтаргана» и нагрудного элемента бурятского дэгэла – энгэр, в виде продолжения крыла. Логотип был разработан группой монгольских художников совместно с народным художником РСФСР, президентом всебурятской ассоциации развития культуры (ВАРК) Даши-Нимой Дугаровым специально к IV песенному конкурсу «Алтаргана», который проходил в Дашбалбар сомоне Дорнод аймака Монголии в 2000 году. Именно этот логотип был взят за основу первого фестиваля «Алтаргана-2002». С тех пор у каждого фестиваля был свой логотип. У всех были разные визуальные решения, но каждый сохранил историческую преемственность.

До 2008 года логотип практически не менялся. К VIII фестивалю иркутяне впервые к основному лого добавили изображения трёх фигур, опоясанные голубой лентой Байкала. Бурятия в 2016 году основное лого декорировала веточкой алтарганы и добавила надпись на «монгол бичиг». Логотип «Алтарганы» 2020 года останется практически без изменений, добавлен лишь один элемент – небесно-голубого цвета хадак, как символ чистоты помыслов и искреннего приглашения дорогих гостей на праздник.

Наряду с традиционным Лебедем участников Алтарганы будет встречать Шоно (волк), тотемное животное, который объединит практически всех участников фестиваля. Все хроники и сказания едины в одном: монголоязычные народы произошли от Борте Чино (сивого волка), который со своей женой Гоа Марал (каурая лань) переплыл море Тенгиз и стал кочевать по землям у истоков рек Онон и Аргунь. У большинства родов эхиритов, булагатов, хонгодоров, сонголов, у пяти из одиннадцати родов хори тотемом является Шоо (шоно).

Оргкомитет фестиваля приглашает всех желающих, без ограничения по возрасту и роду деятельности, принять участие в открытом конкурсе на лучший дизайн-проект образа Шоно (волка) – талисмана фестиваля «Алтаргана-2020».

Талисман должен представлять собой произведение изобразительного искусства в виде образа Шоно (волка) в национальном костюме хоринских бурят (дэгэл, малгай, гутал), допускается традиционный и стилизованный костюм. Для возможности использовать талисман в качестве костюма в натуральную величину (в котором возможно ходить, танцевать и взаимодействовать с общественностью), на рисунках образ должен быть представлен спереди и сзади, голова – в анфас и профиль. Количество рисунков – не ограничено. Приветствуется серия образа Шоно (волка) в разных ракурсах, например, в виде участника «Эрын гурбан наадан» и пр.

Образ Шоно (волка) должен являться отражением культурных особенностей с национальным характером; вызывать позитивные эмоции, при этом он должен быть интересным и оригинальным.

Конкурс проводится с 27 января по 10 марта, в три этапа. Первый – заявочный, проводится с 27 января по 25 февраля, включает приём работ на электронной почте центра развития бурятской культуры Забайкальского края: agacnt@mail.ru. Второй этап – отборочный, проводится с 25 по 28 февраля, на нём осуществляется техническая экспертиза. Третий этап – заключительный, заседание членов жюри состоится 1 марта.

Победителями станут три дизайн-проекта, набравшие большинство голосов, их авторы будут поощрены денежным вознаграждением в сумме 10 тысяч рублей, за вычетом налогов. Один из трёх дизайн-проектов победителей конкурса, набравший максимальное количество голосов членов краевого оргкомитета фестиваля будет признан официальным талисманом фестиваля «Алтаргана-2020». Об этом сообщает отдел развития национальной культуры администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края.
Алтаргана фестиваль конкурс символика логотип Агинский Бурятский округ
 
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