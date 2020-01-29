Концерт состоится 14 февраля в колледже искусств имени П.И. Чайковского
В Улан-Удэ в рамках межрегионального конкурса народного художественного творчества «Живой родник» 14 февраля состоится концерт-презентация ансамбля моринхуристов Бурятии, который был создан в рамках национального проекта «Культура» министерством культуры республики и колледжем искусств имени П.И. Чайковского.
В составе коллектива 12 человек, кроме морин хуура в ансамбле зазвучат ятага, иочин и лимба, а также их хуур (морин хуур больших размеров). Музыканты коллектива – это учащиеся 2-4 курсов колледжа искусств. Руководителем ансамбля стал Эрдэм Дымбрылов. Начальное музыкальное образование он получил в колледже искусств имени П.И. Чайковского, а высшее в Монгольском институте культуры. Пять лет проработал в театре «Байкал», а сейчас возглавил ансамбль.
- Будем играть произведения бурятских, монгольских, корейских композиторов. 14 февраля представим несколько инструментальных композиций. Конечно, до нас в колледже искусств существовал ансамбль моринхуристов, но сейчас коллектив у нас большой 12 человек. И это немало для такого ансамбля, – рассказал Эрдэм Дымбрылов.
При колледже с 2000 года существовал ансамбль моринхуристов «Жонон». Созданный же в рамках национального проекта – более расширенного состава. Впервые выступление ансамбля состоялось на чемпионате мира по женскому боксу в Улан-Удэ, а также в Иволгинском дацане.
Зрители смогут насладиться красивейшей музыкой в исполнении ансамбля моринхуристов Бурятии 14 февраля в 18:00 в концертном зале колледжа искусств. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры РБ.
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В Улан-Удэ презентуют ансамбль моринхуристов Бурятии
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