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Российский бард напишет музыку к фильму, снятому на Байкале

Российский бард напишет музыку к фильму, снятому на Байкале
Общество, 
Кинолента «Без неба» рассказывает о судьбе смотрителя аэропорта 

Поэт и музыкант, чьи песни слушают не только в России, но и за рубежом, Олег Медведев пишет музыку для тизера к фильму «Без неба» (рабочее название «Даю посадку»). Об этом сообщается в официальной группе «Кинокомпании Юрия Яшникова» в соцсети.

- Всем постоянным обитателям офиса и очень удачно заскочившим на огонёк гостям повезло быть свидетелями творческой планёрки музыканта и режиссёра. И слушателями свеженаписанных аккордов в исполнении Олега Медведева. Для Насти (режиссёр фильма – прим. ред.) это был первый подобный опыт, и она призналась, что было непросто ставить задачи. Чаще для документального кино и для рекламных проектов используется уже готовая музыка. Её обычно покупают на стоках. Либо используется классика, под которую производится монтаж, - отмечается здесь.

Здесь же была обратная задача: под смонтированный материал написать музыку. Поэтому было важно, чтобы мелодия дополняла видеоряд и привносила настроение, но при этом повторяла его по ритмическому рисунку.

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе завершились съёмки художественного фильма «Даю посадку» c Дмитрием Певцовым в главной роли. Команда приступала тогда к постпродакшену.

Ранее - 30 июля - известный актёр Дмитрий Певцов прилетел в Иркутскую область для участия в съёмках фильма о Байкале.

Кинолента рассказывает о судьбе смотрителя аэропорта.

Действие фильма происходит на заброшенном аэродроме на берегу Байкала. Главный герой — бывший лётчик и директор этого аэродрома Алексей, который переживает депрессию после смерти жены. В фильме ему предстоит сделать выбор между жизнью в окружении любящих его людей и миром прошлого, которым он окружил себя, чтобы уйти от реальности.

После завершения работы над фильмом создатели отправят его на российские и международные кинофестивали. И после того, как картину оценят профессионалы, её увидит широкая зрительская аудитория.

Байкал фильм
 
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