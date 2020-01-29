Международная группа «UDU» выступит на фестивале в Улан-Удэ





Как сообщал «Байкал-Daily», также на фестивале выступит группа «Намгар».





Международный проект «UDU» выступит на фестивале современной музыки UU.SOUND 29 февраля в клубе «69» в Улан-Удэ.«UDU» - это гармоничное сочетание фольклорной музыки двух культур - Литвы и Бурятии.В составе коллектива: участники группы Shono Александр Архинчеев (морин-хуур, горловое пение) и Константин Токарский (перкуссия); музыканты из Литвы Лаурита Пеленьюте (вокал, бубен, шрути-бокс) и Тадас Дешукас (скрипка, мандолина, гитара).Группа была создана два года назад и на сегодняшний день активно гастролирует по миру. Буквально две недели назад ребята закончили свой тур по Франции. Выступали они в Париже, Оранже, Монтелимаре и Эмарге. Также группа выступала в Казахстане, Грузии, Латвии и Литве. В феврале 2020 года группа запланировала своё выступление в Иркутске и Улан-Удэ.Осенью этого года под немецким лейблом «KPL-music» группа выпустила свой первый альбом, который на сегодняшний день входит в топ-чарты фолк-музыки европейских радиостанций.Кроме коллектива «UDU» на фестивале выступят и другие участники шоу-кейса фестиваля. Полная программа будет объявлена после 3 февраля, сообщает пресс-служба Бурятской государственной филармонии.