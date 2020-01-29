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В Улан-Удэ пройдёт первенство по настольному теннису

В Улан-Удэ пройдёт первенство по настольному теннису
Общество,  Фото:pixabay.com
В нём примут участие юноши и девушки 2005-2007 годов рождения

В Улан-Удэ с 1 по 2 февраля пройдёт лично-командное первенство Республики Бурятия среди юношей и девушек 2005-2007 годов рождения по настольному теннису. Соревнования проводятся в клубе настольного тенниса «Пионер».

На турнир допускаются все желающие, имеющие квалификационные разряды. Состав команды: юноши – 5 человек, девушки – 5 человек. Команды формируются по районам республики. Игры между командами проходят до трёх побед.

Победители и призёры, занявшие первые три места в личных и командных соревнованиях, награждаются дипломами и медалями.

Расписание игр

1 февраля
09:00-09:45 – Регистрация участников
09:45-10:00 – Жеребьёвка
10:00 – Парад открытия
10:30 – Начало командных соревнований
16:00 – Начало личных соревноаний

2 февраля
10:00 – Финальные игры в командных соревноаниях
13:00 – Финальные игры в личных соревнованиях
16:00 – Награждение и закрытие

Возрастное ограничение 0+
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