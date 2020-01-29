В Улан-Удэ пройдёт первенство по настольному теннису

В нём примут участие юноши и девушки 2005-2007 годов рождения



В Улан-Удэ с 1 по 2 февраля пройдёт лично-командное первенство Республики Бурятия среди юношей и девушек 2005-2007 годов рождения по настольному теннису. Соревнования проводятся в клубе настольного тенниса «Пионер».



На турнир допускаются все желающие, имеющие квалификационные разряды. Состав команды: юноши – 5 человек, девушки – 5 человек. Команды формируются по районам республики. Игры между командами проходят до трёх побед.



Победители и призёры, занявшие первые три места в личных и командных соревнованиях, награждаются дипломами и медалями.



Расписание игр



1 февраля

09:00-09:45 – Регистрация участников

09:45-10:00 – Жеребьёвка

10:00 – Парад открытия

10:30 – Начало командных соревнований

16:00 – Начало личных соревноаний



2 февраля

10:00 – Финальные игры в командных соревноаниях

13:00 – Финальные игры в личных соревнованиях

16:00 – Награждение и закрытие



Возрастное ограничение 0+

