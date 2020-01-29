В Иркутской области приостановили работу АЗС за экологические нарушения

Территория АЗС не оборудована стойким к воздействию нефтепродуктов, водонепроницаемым покрытием
В Усть-Илимском районе прокуратура выявила повторное неисполнение законодательства об охране окружающей среды со стороны крупного деревообрабатывающего предприятия ООО «Вудтрейком».
Несмотря на внесённое ранее представление и привлечение к административной ответственности с назначением штрафа в общей сумме 370 тысяч рублей, указанные нарушения компания так и не устранила.
Дело в том, что предприятие эксплуатирует автозаправочную станцию для снабжения собственного транспорта дизельным топливом. Однако работа станции не отвечает требованиям экологической безопасности. Территория АЗС не оборудована стойким к воздействию нефтепродуктов, водонепроницаемым покрытием, сбор загрязнённых сточных вод не осуществлялся, места пролива топлива на грунт не ликвидировались.
Кроме того, предприятие не организовало места для накопления отходов, образующихся в процессе деревообработки, также выявлены многочисленные нарушения правил пожарной безопасности.
- Принципиальное неисполнение законных требований прокурора, ведение деятельности, угрожающей природе, стало поводом для обращения в суд с наиболее строгой мерой – иском о приостановлении деятельности по эксплуатации АЗС, устранении нарушений законодательства, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Решением суда иск удовлетворён.
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