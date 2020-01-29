 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Января

28 Января

Популярное

В Улан-Удэ полицейским вручили ключи от автомобилей

В Улан-Удэ полицейским вручили ключи от автомобилей
Общество,  Фото:Управление по информационной политике
На это из бюджета потратили почти 4 миллиона

Сегодня, 29 января, мэр города Игорь Шутенков на совещании управления МВД России по Улан-Удэ по итогам деятельности за 2019 год вручил полицейским ключи от пяти новых патрульных автомобилей «Рено Логан» и благодарности от администрации наиболее отличившимся сотрудникам.

Автомобили приобретены в рамках подпрограммы «Укрепление правопорядка в Улан-Удэ» муниципальной программы «Безопасный город». На эти цели муниципальный бюджет выделил свыше 3,6 млн рублей.

- Наша общая задача – обеспечить высокий уровень безопасности горожан и гостей нашего города. Только системный партнёрский подход к работе по профилактике правонарушений способен снизить преступность на территории нашего города. Для этого между мэрией Улан-Удэ и подразделениями полиции выстроена эффективная система взаимодействия. Статистика говорит о том, что на территории города зарегистрировано меньше преступлений по сравнению с предыдущим годом, - отметил мэр.

В общей сложности в 2019 году выделено более 60 млн рублей на мероприятия по охране правопорядка и общественной безопасности, профилактике преступлений и правонарушений, повышению безопасности дорожного движения в городе.

В частности, на финансирование народных дружин и материальное поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка - более 3 млн рублей, на профилактику правонарушений, коррупции, наркомании - порядка 1 млн рублей, на приобретение пяти автомобилей «Рено Логан» - 3,63 млн рублей, на развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - более 52 млн рублей, включая монтаж девяти комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, монтажные работы по прокладке 33 км оптико-волоконного кабеля. Теперь подключение к АПК «Безопасный город» доступно в 100-х кварталах, на Верхней Березовке, Левом берегу и Стеклозаводе, сообщает управление по информационной политике.

Кроме того, в прошлом году возобновлено проведение ежегодного городского смотра-конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции и лучшее подразделение участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних» управления МВД России по Улан-Удэ. На награждение победителей и призёров конкурса городские власти выделили 100 тысяч рублей.

- На этот год нами уже утверждена новая отдельная муниципальная программа «Укрепление правопорядка в Улан-Удэ» и доведены бюджетные ассигнования. Сейчас сумма составляет более 18 млн. рублей. Со своей стороны, я выражаю полную готовность к дальнейшему взаимодействию для обеспечения общественного порядка и безопасности наших горожан. Хочу вас всех поблагодарить за вашу нелёгкую, ответственную и нужную работу, - сказал Игорь Шутенков.

МВД Бурятии
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Российский бард напишет музыку к фильму, снятому на Байкале
Российский бард напишет музыку к фильму, снятому на Байкале
Общество, 29.01.2020
Кинолента «Без неба» рассказывает о судьбе смотрителя аэропорта
Международная группа «UDU» выступит на фестивале в Улан-Удэ
Международная группа «UDU» выступит на фестивале в Улан-Удэ
Общество, 29.01.2020
В состав коллектива вошли участники из Литвы и Бурятии
В Иркутской области приостановили работу АЗС за экологические нарушения
В Иркутской области приостановили работу АЗС за экологические нарушения
Общество, 29.01.2020
Территория АЗС не оборудована стойким к воздействию нефтепродуктов, водонепроницаемым покрытием  
В Улан-Удэ полицейским вручили ключи от автомобилей
В Улан-Удэ полицейским вручили ключи от автомобилей
Общество, 29.01.2020
На это из бюджета потратили почти 4 миллиона
Отец из Бурятии покорил соцсети необычными санками
Отец из Бурятии покорил соцсети необычными санками
Общество, 29.01.2020
Пользователи назвали мастера «отцом года»
В Забайкалье мужчину обокрала бывшая коллега
В Забайкалье мужчину обокрала бывшая коллега
Общество, 29.01.2020
Женщина украла телефон из комнаты отдыха
Танкисты Бурятии вышли на крупные учения
Танкисты Бурятии вышли на крупные учения
Общество, 29.01.2020
Танкисты готовились в одиночном порядке месяц
Глава Бурятии поручил оказать содействие следователям в деле о поставке оборудования в онкодиспансер
Глава Бурятии поручил оказать содействие следователям в деле о поставке оборудования в онкодиспансер
Общество, 29.01.2020
УКС поручено в кратчайшие сроки предоставить всю необходимую документацию
В Улан-Удэ задержали парня с банкой марихуаны
В Улан-Удэ задержали парня с банкой марихуаны
Общество, 29.01.2020
Во время проверки росгвардейцами документов он попытался выкинуть банку
За сутки на дорогах Бурятии выявлено 340 нарушений ПДД
За сутки на дорогах Бурятии выявлено 340 нарушений ПДД
Общество, 29.01.2020
Автоинспекторы задержали 11 нетрезвых водителей
Врач иркутского роддома предстанет перед судом
Врач иркутского роддома предстанет перед судом
Общество, 29.01.2020
Врач не диагностировала состояние пациентки, негативно влиявшее на течение беременности
В Чите должник по алиментам спрятался от приставов в диване
В Чите должник по алиментам спрятался от приставов в диване
Общество, 29.01.2020
Сумма задолженности по алиментам составила более 400 тысяч рублей
Глава Бурятии попросил о федеральной поддержке Буддийского университета
Глава Бурятии попросил о федеральной поддержке Буддийского университета
Общество, 29.01.2020
Прошла рабочая встреча главы республики Алексея Цыденова и министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова
В Бурятии победитель турнира по разбиванию хребтовой кости получит квартиру
В Бурятии победитель турнира по разбиванию хребтовой кости получит квартиру
Общество, 29.01.2020
В Тункинском районе состоится ежегодный фестиваль «Алтан Мундарга»

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^