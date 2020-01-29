В Улан-Удэ полицейским вручили ключи от автомобилей

- На этот год нами уже утверждена новая отдельная муниципальная программа «Укрепление правопорядка в Улан-Удэ» и доведены бюджетные ассигнования. Сейчас сумма составляет более 18 млн. рублей. Со своей стороны, я выражаю полную готовность к дальнейшему взаимодействию для обеспечения общественного порядка и безопасности наших горожан. Хочу вас всех поблагодарить за вашу нелёгкую, ответственную и нужную работу, - сказал Игорь Шутенков.





Сегодня, 29 января, мэр города Игорь Шутенков на совещании управления МВД России по Улан-Удэ по итогам деятельности за 2019 год вручил полицейским ключи от пяти новых патрульных автомобилей «Рено Логан» и благодарности от администрации наиболее отличившимся сотрудникам.Автомобили приобретены в рамках подпрограммы «Укрепление правопорядка в Улан-Удэ» муниципальной программы «Безопасный город». На эти цели муниципальный бюджет выделил свыше 3,6 млн рублей.- Наша общая задача – обеспечить высокий уровень безопасности горожан и гостей нашего города. Только системный партнёрский подход к работе по профилактике правонарушений способен снизить преступность на территории нашего города. Для этого между мэрией Улан-Удэ и подразделениями полиции выстроена эффективная система взаимодействия. Статистика говорит о том, что на территории города зарегистрировано меньше преступлений по сравнению с предыдущим годом, - отметил мэр.В общей сложности в 2019 году выделено более 60 млн рублей на мероприятия по охране правопорядка и общественной безопасности, профилактике преступлений и правонарушений, повышению безопасности дорожного движения в городе.В частности, на финансирование народных дружин и материальное поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка - более 3 млн рублей, на профилактику правонарушений, коррупции, наркомании - порядка 1 млн рублей, на приобретение пяти автомобилей «Рено Логан» - 3,63 млн рублей, на развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - более 52 млн рублей, включая монтаж девяти комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, монтажные работы по прокладке 33 км оптико-волоконного кабеля. Теперь подключение к АПК «Безопасный город» доступно в 100-х кварталах, на Верхней Березовке, Левом берегу и Стеклозаводе, сообщает управление по информационной политике.Кроме того, в прошлом году возобновлено проведение ежегодного городского смотра-конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции и лучшее подразделение участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних» управления МВД России по Улан-Удэ. На награждение победителей и призёров конкурса городские власти выделили 100 тысяч рублей.