Юные боксёры Бурятии сразятся на республиканском первенстве

Оно пройдёт во дворце спорта села Иволгинск



С 6 по 8 февраля в Иволгинском районе Бурятии состоится республиканское первенство по боксу среди юношей 2004-2005 годов рождения памяти мастера спорта СССР международного класса, чемпиона СССР Бориса Зориктуева. Местом проведения спортивного мероприятия станет дворец спорта села Иволгинск.



Соревнования пройдут в 13 весовых категориях: до 46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, свыше 80 кг.



Торжественная церемония открытия состоится 6 февраля в 16:00. Предварительные поединки пройдут 6 февраля; полуфинальные бои – 7 февраля; финал и церемония закрытия – 8 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Иволгинский район».



Справка



Зориктуев Борис Жамьянович – советский боксёр, чемпион и призёр чемпионатов СССР, мастер спорта СССР международного класса. Родился в 1948 году в селе Оронгой Иволгинского района. В восьмом классе начал заниматься боксом под руководством тренера Александра Ринчинова. Добился высоких результатов: стал многократным чемпионом Бурятии, победителем молодёжного первенства СССР.



В 1970 году его наставником стал И.С. Багаев. Под его началом он выиграл международный турнир в Болгарии. После завоевал золотую медаль чемпиона Советского Союза и вместе с ней олимпийскую путёвку. На летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене он дошёл до четвертьфинала, где был снят с соревнований из-за рассечения брови.



В 2016 году дворцу спорта села Иволгинск присвоено имя Бориса Зориктуева.



Возрастное ограничение 6+