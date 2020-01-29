Оно пройдёт во дворце спорта села Иволгинск
С 6 по 8 февраля в Иволгинском районе Бурятии состоится республиканское первенство по боксу среди юношей 2004-2005 годов рождения памяти мастера спорта СССР международного класса, чемпиона СССР Бориса Зориктуева. Местом проведения спортивного мероприятия станет дворец спорта села Иволгинск.
Соревнования пройдут в 13 весовых категориях: до 46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, свыше 80 кг.
Торжественная церемония открытия состоится 6 февраля в 16:00. Предварительные поединки пройдут 6 февраля; полуфинальные бои – 7 февраля; финал и церемония закрытия – 8 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Иволгинский район».
Справка
Зориктуев Борис Жамьянович – советский боксёр, чемпион и призёр чемпионатов СССР, мастер спорта СССР международного класса. Родился в 1948 году в селе Оронгой Иволгинского района. В восьмом классе начал заниматься боксом под руководством тренера Александра Ринчинова. Добился высоких результатов: стал многократным чемпионом Бурятии, победителем молодёжного первенства СССР.
В 1970 году его наставником стал И.С. Багаев. Под его началом он выиграл международный турнир в Болгарии. После завоевал золотую медаль чемпиона Советского Союза и вместе с ней олимпийскую путёвку. На летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене он дошёл до четвертьфинала, где был снят с соревнований из-за рассечения брови.
В 2016 году дворцу спорта села Иволгинск присвоено имя Бориса Зориктуева.
Возрастное ограничение 6+
Юные боксёры Бурятии сразятся на республиканском первенстве
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Оно пройдёт во дворце спорта села Иволгинск
Оргкомитетом объявлен конкурс на лучший дизайн-проект образа Шоно
«Марафон Здоровья» посетил гимназию №33
Он состоится в бухте Базарная на Ольхоне
В нём примут участие юноши и девушки 2005-2007 годов рождения
Проверки эконадзора минприроды инициировали жители региона
Концерт состоится 14 февраля в колледже искусств имени П.И. Чайковского
Принять участие в конкурсе могут все желающие
В Улан-Удэ и районах республики пройдут спортивные мероприятия и конкурсы
Он стал чемпионом России по стрельбе из национального традиционного лука
Бурятия впервые принимает чемпионат Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Теперь ребята из Кабанского района приглашены на чемпионат России в Красноярске
Соревнования команд пройдут в Аларском районе
Из предложенных решений – увеличение штрафов, поголовное чипирование и привлечение ТОСов
«Золотой Олимп» - конкурс республиканских премий в области физической культуры и спорта