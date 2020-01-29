«Марафон Здоровья» посетил гимназию №33
28 января в Улан-Удэ представители министерства спорта и молодёжной политики Бурятии, республиканского наркодиспансера, общественная палата РБ, а также участники движения «Street Workout» встретились с учениками 8-9 классов. Рассказать ребятам о пользе здорового образа жизни, показать возможности, которые даёт спорт, провести профилактические беседы – с этой целью «Марафон здоровья» посетил образовательное учреждение гимназию №33.
Специалисты напомнили школьникам о вреде наркотических и психотропных веществ, о том, как влияет алкоголь и табакокурение на организм.
Самой яркой частью стало выступление воркаут-атлетов. Спортсмены показали захватывающие элементы, а после выступления к ним выстроилась целая очередь из желающих записаться на тренировки.
Как сообщает пресс-служба минспорта, «Марафон здоровья» – это акция, направленная на пропаганду здорового образа жизни, профилактику деструктивного и асоциального поведения среди подростков и молодёжи, прививанию детей к спорту, патриотическому воспитанию, достижению в молодёжной среде ответственного отношения к собственному здоровью, освещению правовых аспектов употребления и распространения наркотиков.
Школьникам Улан-Удэ рассказали о пользе ЗОЖ
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