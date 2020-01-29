В Улан-Удэ и районах республики пройдут спортивные мероприятия и конкурсы
8 февраля в России отмечается День зимних видов спорта, посвящённый 6-ой годовщине открытия ХХII Олимпийских зимних и ХI Паралимпийских игр в городе Сочи. Мероприятие является ежегодным и ставит своей целью привлечь граждан к занятию физической культурой и спортом, а также пропагандирует здоровый образ жизни.
Республика Бурятия тоже участвует в проведении Дня зимних видов спорта. 8 и 9 февраля на различных площадках Улан-Удэ, СОЛ «Зорька», центральном катке, ледовой арене «IceМетр» и в районах республики пройдут конкурсы на знание олимпийской тематики, спортивные мероприятия по зимним видам спорта, хоккею, фигурному катанию, лыжным гонкам, шорт-треку, конькобежному спорту и другими видами спорта.
В этот день организаторы призывают всех жителей от мала до велика выйти на свежий воздух и заняться зимними видами спорта. Приглашаются все желающие принять участие в Дне зимних видов спорта.
Все победители и участники Дня зимних видов спорта получат кубки, медали, дипломы участников, учреждены специальные призы. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
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Бурятия отметит День зимних видов спорта
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