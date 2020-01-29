В Улан-Удэ задержали парня с банкой марихуаны

Во время проверки росгвардейцами документов он попытался выкинуть банку
Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии на улице Тулаева в Улан-Удэ обратили внимание на группу пьяных молодых людей.
Во время проверки документов один из нарушителей вытащил из-за пазухи куртки банку и выкинул её в кусты.
Позже выяснилось, что в банке находилась марихуана общим весом 500 граммов.
На место была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанного, который попытался убежать, доставили в отдел полиции. 25-летний местный житель сознался, что наркотик собрал на берегу реки для личного употребления.
Органами следствия возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
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