В Улан-Удэ задержали парня с банкой марихуаны



Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии на улице Тулаева в Улан-Удэ обратили внимание на группу пьяных молодых людей.



Во время проверки документов один из нарушителей вытащил из-за пазухи куртки банку и выкинул её в кусты.



Позже выяснилось, что в банке находилась марихуана общим весом 500 граммов.



На место была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанного, который попытался убежать, доставили в отдел полиции. 25-летний местный житель сознался, что наркотик собрал на берегу реки для личного употребления.



Органами следствия возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.



