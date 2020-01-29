За сутки на дорогах Бурятии выявлено 340 нарушений ПДД

Автоинспекторы задержали 11 нетрезвых водителей



Вчера на территории Бурятии инспекторами ДПС выявлено 340 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 11 водителей с признаками опьянения.



- В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и пропаганде соблюдения ПДД РФ 29 и 31 января 2020 года в вечернее время на территории Улан-Удэ будут проведены профилактические мероприятия по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС, - сообщает УГИБДД по Бурятии.



Особое внимание будет уделено выявлению автомобилистов, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

